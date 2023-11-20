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Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 12:28
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2023 14:14
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Yılmaz Tunç'tan Ogün Samast açıklaması: Kamuoyunun bilmediği hususlar var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hrant Dink’in faili Ogün Samast hakkında serbest bırakıldıktan sonra hazırlanan iddianame ve yüzde 50+1 tartışmasıyla ilgili konuştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/20/yilmaz-tunc-cumhurbaskanligi-hukumet-sisteminden-geriye-donus-yok.jpg
*Fotoğraf: AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Noterler Birliğinde düzenlenen "Yarının Dünyasında Bugünün Çocuk Hakları" programına katıldı.

Bakan Tunç, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yüzde 50+1 şartı, Ogün Samast ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde, fuhuşun ötesi, öksüz kızlar çalıştırılıyor" iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günü (18 Kasım) Almanya ziyareti dönüşü, yaptığı '50+1' kuralının değişmesi gerektiği yönündeki açıklamaları sorulan Tunç, "Cumhurbaşkanımızın özellikle eleştiriler karşısında ifade ettiği 50+1 meselesi tabii ki Meclisimizin takdirindedir. Bu yeni anayasa hedefi doğrultusunda bunların hepsi konuşulup tartışılabilir. Meclis'te bunlar mutabakat çerçevesinde olabilecek hususlar. Yeni anayasa yazılırken değiştirilemez olanlardan sonrakiler oturulup tartışılabilir" dedi.

"Değerlendirmesini yapacak olan yargı makamlarıdır"

Bakan Tunç, ayrıca "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden geriye dönüş yok” diye ekledi. 

Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında hazırlanan yeni iddianamenin de sorulduğu Tunç, "Bu konular yargısal süreçlerle ilgili konular. Yargısal süreçlerini bilmeden de söz söylemek doğru değil. Son iddianame süreciyle ilgili kamuoyunun bilmediği bazı hususlar var. Değerlendirmesini yapacak olan yargı makamlarıdır" diye cevap verdi.

Tunç, Akşener'in iddialarıyla ilgili ise, "Bu çok ciddi bir iddia, böyle bir iddia ile ilgili somut bilgiler varsa Sayın Akşener’in derhal yargı makamlara bildirmesi gerekir, üstüne gidilecektir" yanıtını verdi. 

(RT/HA)

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