Yılmaz Tunç'tan Demirtaş sorusuna yanıt: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı bekleniyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi" açılış töreninde konuşmasının ardından soruları yanıtladı.

İBB duruşmalarına ilişkin konuşan Yılmaz Tunç, "Ceza Mahkemesi Kanunumuzun 182. maddesi duruşmaların aleni olmasını düzenliyor. Duruşmalar herkese açıktır. Ancak 183. maddede eğer bir değişiklik söz konusu olursa, bu Meclis'imizin takdirinde olan bir husus. Bu konuyu değerlendirecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. 183. maddede duruşma salonlarında görüntü, fotoğraf çekme, video çekme şeklinde mevzuatımızda bir engel söz konusu" dedi.

"Takdir yetkisi komisyona ait"

Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki İmralı ziyaretine ilişkin açıklamalarına şu yanıtı verdi:

"Terörsüz Türkiye'yi çok önemsiyoruz. Acıların bir daha yaşanmaması konusunda hepimiz hem fikiriz ve büyük bir beklenti içindeyiz. Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı tarihi çağrı çok önemliydi ve büyük bir kapı araladı. Ve çağrı sonrasında terör örgütünün feshine yönelik İmralı'dan yapıla açıklamalar ve fesih kararı, silahları bırakmasıyla birlikte önemli bir sürece geldi ülkemiz. Tabi bu sürecin TBMM tarafından desteklenmesi ve sürecin sahiplenmesi noktasında Meclis'imizde kurulan komisyon çok önemli bir aşamayı kaydetti.

Büyük bir konsensus var Meclis'imizde. TBMM'de temsil edilen partilerimizin tamamına yakını görüşlerini ifade ediyor. Sayın Bahçeli'nin bugün ifade ettiği ziyaret konusu TBMM'deki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu yöndeki takdir yetkisi komisyona aittir."

Demirtaş sorusuna yanıt

Selahattin Demirtaş'la ilgili AİHM kararlarına ilişkin ise Tunç, şöyle konuştu:

"Şu anda AİHM kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde, dairenin vereceği karar bekleniyor. Bu dava Kobane davasıyla ilgili. İlk derece karar vermişti, muhtelif sürelerde hapis cezaları verilmişti. İlk derece kararı istinafa götürüldü. Bu süreç içerisinde AİHM'ne başvuru yapıldı. AİHM 2. Daire'si hak ihlali kararı verdi. Daire kararına karşı büyük dairede değerlendirilmesi hususunu Bakanlık olarak talep etmiştik. Bu talep reddedildikten sonra daire kararı kesinleşti ve mahkemesine gönderildi. Mahkemenin kararını bekleyeceğiz."

Rojin Kabaiş'in ölümü

Adalet Bakanı Tunç, Van'da 2024 Eylül'de kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili İspanya Adalet Bakanlığı ile adli yardımlaşmaya ilişkin soru üzerine, konuyla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasının sürdüğünü dile getirdi.

Kabaiş'in ölüm nedeninin tespiti için telefonu ve dijital materyallerinin incelenmesi adına İspanya Kriminal Polisi tarafından şifrenin kırılabileceği yönünde İspanya Adalet Bakanlığı ile görüşme yaptıklarını ifade eden Tunç, "Cep telefonunun İspanya'ya gönderilmesiyle ilgili süreç devam ediyor, gerekli görevlendirmeler de yapıldı. İspanya ile güzel bir adli yardımlaşmamız var" ifadelerini kullandı. Tunç, Kabaiş'in cep telefonunun şifresinin çözülmesi halinde, ölümüne neden olan olay ya da failler varsa bu konuda araştırma yapılacağını belirtti.

4 kişilik ailenin zehirlenmesi

Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmalarının ardından hayatlarını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğa ilişkin soru üzerine, olayın ardından adli soruşturmanın hemen başlatıldığını anımsattı. Ailenin gezdikleri, yemek yedikleri yerlerle ilgili titiz bir soruşturma yürütüldüğünü, gözaltı ve tutuklama kararlarının verildiğini ifade eden Tunç, kaldıkları otelle ilgili ilaçlama kaynaklı bir durum olup olmadığının da araştırıldığını belirtti.

Bakan Tunç, "Bütün deliller toplanıyor. Olay yeri incelemeleri, elde edilen deliller ve kimyasal incelemeler Adli Tıp'ta gerçekleştirilecek. Yemekten, gıdadan mı zehirlenmiş yoksa oteldeki kimyasal ilaçlamadan mı olmuş, tüm bunlar soruşturma neticesinde ortaya çıkacak hususlar" diye konuştu.

(AB)