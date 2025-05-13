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Yayın Tarihi: 13 Mayıs 2025 09:19
 ~ Son Güncelleme: 13 Mayıs 2025 14:54
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Yılmaz Özdil hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdil'in "devleti hedef alan" paylaşımlar yaptığını öne sürdü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yılmaz Özdil hakkında soruşturma

Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün (12 Mayıs) resen soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre savcılık, Özdil'in sosyal medya paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hedef alan ve aşağılayıcı nitelikte ifadelerin yer aldığını iddia etti.

Soruşturma, Türk Ceza Kanunu’nun “Türk Milleti’ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçunu düzenleyen 301. maddesi kapsamında yürütülüyor.

Özdil, PKK'nin dün (12 Mayıs) örgütsel yapısını feshettiğini ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırdığını duyurması üzerine, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda," demişti. 

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
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