Yılmaz Özdil hakkında soruşturma

Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün (12 Mayıs) resen soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre savcılık, Özdil'in sosyal medya paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hedef alan ve aşağılayıcı nitelikte ifadelerin yer aldığını iddia etti.

Soruşturma, Türk Ceza Kanunu’nun “Türk Milleti’ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçunu düzenleyen 301. maddesi kapsamında yürütülüyor.

• Özdil, PKK'nin dün (12 Mayıs) örgütsel yapısını feshettiğini ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırdığını duyurması üzerine, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda," demişti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda. — Yılmaz ÖZDİL (@Yilmaz_Ozdill) May 12, 2025

(TY)