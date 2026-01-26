ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.01.2026 11:23 26 Ocak 2026 11:23
 SG: Son Güncelleme: 26.01.2026 11:27 26 Ocak 2026 11:27
Okuma Okuma:  2 dakika

Yılmaz Güney’in ailesinden Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusu

Güney Ailesi adına avukat Bişar Alınak tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Savcı Engin hakkında “kişinin hatırasına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından soruşturma açılması ve kamu davası başlatılması talep edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Yılmaz Güney’in ailesinden Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusu

Yönetmen Yılmaz Güney’in ailesi, sosyal medyada Güney’e yönelik ağır hakaretler içeren paylaşımları nedeniyle Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Yılmaz Güney, yönetmenliğini yaptığı Duvar filminin setinde çekilen ve kamera arkasına ait görüntülerin yeniden dolaşıma girmesiyle gündeme gelmişti. Bu görüntülerin ardından, kamuoyunda “Yenidoğan Savcısı” olarak da tanınan Savcı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Güney için “hâkim katili, devlet düşmanı, terörist zihniyete sahip, vatansız” ifadelerini kullanmış ve “Çocuklarınıza izletmeyin” çağrısında bulunmuştu.

Aileden hukuki adım

T24’ten Sibel Yükler’in haberine göre, Güney Ailesi adına avukat Bişar Alınak tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Savcı Engin hakkında “kişinin hatırasına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından soruşturma açılması ve kamu davası başlatılması talep edildi.

“Tarafsızlık ilkesine açık aykırılık”

Dilekçede, Engin’in paylaşımının yalnızca Yılmaz Güney’i hedef almakla kalmadığı, aynı zamanda Kürt kimliğine yönelik nefret ve ötekileştirme dili içerdiği vurgulandı. Paylaşımın, bir savcının taşıması gereken tarafsızlık ve tarafsız görünme yükümlülüğünü açıkça ihlal ettiği ifade edilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

“Bu paylaşımın amacı, bir kişi hakkında kanaat bildirmek değil; belirli bir etnik ve kültürel kimliğe dair derin önyargıları körükleyerek, özellikle Kürt kimliğiyle özdeşleştirilen siyasi ve kültürel figürlere yönelik nefreti meşrulaştırmak ve yaygınlaştırmaktır. Şüpheli, Yılmaz Güney’i hedef alırken gerçekte bir kişiyi değil; o kişinin temsil ettiği düşünülen kimliği, kültürü ve toplumsal aidiyeti hedefe koymaktadır.”

Dilekçede ayrıca, söz konusu ifadelerin Türk–Kürt ayrımını keskinleştiren, kamusal otorite eliyle nefret ve düşmanlık üreten bir söylem olduğu vurgulanarak, bunun milliyetçilik değil kimlik temelli ayrımcılık ve nefret dili olduğu belirtildi.

Yılmaz Güney’in ailesi, yargı mensuplarının toplumsal barışı zedeleyen açıklamalardan kaçınması gerektiğini hatırlatarak, hukuki sürecin titizlikle yürütülmesini talep etti.

Yılmaz Güney kimdir?
Yılmaz Güney kimdir?
12 Eylül 2024
Avukat Alınak, Yılmaz Güney davasının yeniden görülmesi talebinin reddine itiraz etti
Avukat Alınak, Yılmaz Güney davasının yeniden görülmesi talebinin reddine itiraz etti
13 Şubat 2024

(EMK)

ilgili haberler
BİR DEVRİMCİ SANATÇININ BİLİNMEYENLERİ
“Yılmaz Güney ile Paris’te İki Yıl”(*)
16 Ocak 2021
/yazi/yilmaz-guney-ile-paris-te-iki-yil-237659
‘Rê’ya Yılmaz Guneyî wê ber bi Lîzbonê ve biçe
10 Îlon 2018
/haber/re-ya-yilmaz-guneyi-we-ber-bi-lizbone-ve-bice-200643
İMZA KAMPANYASI
"Sanatçı ve yazarlardan çağrı: Yılmaz Güney yeniden yargılansın
19 Aralık 2023
/haber/sanatci-ve-yazarlardan-cagri-yilmaz-guney-yeniden-yargilansin-289478
Kayyım Yılmaz Güney Sineması'nı süs havuzuna çeviriyor
20 Eylül 2020
/haber/kayyim-yilmaz-guney-sinemasi-ni-sus-havuzuna-ceviriyor-231228
49 YIL SONRA DAVA DOSYALARI İNCELENDİ
Yılmaz Güney’in ailesi mahkemeye başvurdu: Sefa Mutlu’nun mezarı açılsın
27 Kasım 2023
/haber/yilmaz-guneyin-ailesi-mahkemeye-basvurdu-sefa-mutlunun-mezari-acilsin-288469
“Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali” Başvuruları Başladı
2 Şubat 2020
/haber/yilmaz-guney-kultur-ve-sanat-festivali-basvurulari-basladi-219490
Yılmaz Güney'in Yol'u Lizbon'dan Geçecek
9 Eylül 2018
/yazi/yilmaz-guney-in-yol-u-lizbon-dan-gececek-200617
Yılmaz Güney diye “Bîr”i
3 Aralık 2022
/yazi/yilmaz-guney-diye-bir-i-270831
Avukat Alınak, Yılmaz Güney davasının yeniden görülmesi talebinin reddine itiraz etti
13 Şubat 2024
/haber/avukat-alinak-yilmaz-guney-davasinin-yeniden-gorulmesi-talebinin-reddine-itiraz-etti-291769
49 YIL SONRA YÜKSELEN TALEP
Danış-Beştaş: Yılmaz Güney davası yeniden görülsün
30 Kasım 2023
/haber/danis-bestas-yilmaz-guney-davasi-yeniden-gorulsun-288681
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
