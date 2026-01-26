Yılmaz Güney’in ailesinden Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusu

Yönetmen Yılmaz Güney’in ailesi, sosyal medyada Güney’e yönelik ağır hakaretler içeren paylaşımları nedeniyle Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Yılmaz Güney, yönetmenliğini yaptığı Duvar filminin setinde çekilen ve kamera arkasına ait görüntülerin yeniden dolaşıma girmesiyle gündeme gelmişti. Bu görüntülerin ardından, kamuoyunda “Yenidoğan Savcısı” olarak da tanınan Savcı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Güney için “hâkim katili, devlet düşmanı, terörist zihniyete sahip, vatansız” ifadelerini kullanmış ve “Çocuklarınıza izletmeyin” çağrısında bulunmuştu.

Aileden hukuki adım

T24’ten Sibel Yükler’in haberine göre, Güney Ailesi adına avukat Bişar Alınak tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Savcı Engin hakkında “kişinin hatırasına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından soruşturma açılması ve kamu davası başlatılması talep edildi.

“Tarafsızlık ilkesine açık aykırılık”

Dilekçede, Engin’in paylaşımının yalnızca Yılmaz Güney’i hedef almakla kalmadığı, aynı zamanda Kürt kimliğine yönelik nefret ve ötekileştirme dili içerdiği vurgulandı. Paylaşımın, bir savcının taşıması gereken tarafsızlık ve tarafsız görünme yükümlülüğünü açıkça ihlal ettiği ifade edilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

“Bu paylaşımın amacı, bir kişi hakkında kanaat bildirmek değil; belirli bir etnik ve kültürel kimliğe dair derin önyargıları körükleyerek, özellikle Kürt kimliğiyle özdeşleştirilen siyasi ve kültürel figürlere yönelik nefreti meşrulaştırmak ve yaygınlaştırmaktır. Şüpheli, Yılmaz Güney’i hedef alırken gerçekte bir kişiyi değil; o kişinin temsil ettiği düşünülen kimliği, kültürü ve toplumsal aidiyeti hedefe koymaktadır.”

Dilekçede ayrıca, söz konusu ifadelerin Türk–Kürt ayrımını keskinleştiren, kamusal otorite eliyle nefret ve düşmanlık üreten bir söylem olduğu vurgulanarak, bunun milliyetçilik değil kimlik temelli ayrımcılık ve nefret dili olduğu belirtildi.

Yılmaz Güney’in ailesi, yargı mensuplarının toplumsal barışı zedeleyen açıklamalardan kaçınması gerektiğini hatırlatarak, hukuki sürecin titizlikle yürütülmesini talep etti.

