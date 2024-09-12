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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 12 Eylül 2024 09:49
 ~ Son Güncelleme: 12 Eylül 2024 11:13
1 dk Okuma

Yılmaz Güney ölümünün 40. yılında anılıyor

Güney Kültür Sanat Edebiyat Dergisi: “Yılmaz Güney, ‘halkın sanatçısı, halkın savaşçısı’ şiarıyla devrimci sanatını icra etmiş ve Türkiye halklarının gönlünde taht kurmuştur.”

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Yılmaz Güney ölümünün 40. yılında anılıyor

Güney Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, senarist, oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney’in ölümünün 40. yıldönümünde İstanbul Esenyurt Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir anma düzenleyecek.

Sinemanın "Çirkin Kralı" olarak tanınan Yılmaz Güney’in 40. ölüm yıldönümü anısına düzenlenecek etkinlik, “Ölümünün 40. yılında halkın sanatçısı-halkın savaşçısı Yılmaz Güney bizimle” başlığıyla 15 Eylül Pazar günü saat 15.00’da gerçekleştirilecek.

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“Yaşamaya devam ediyor”

Etkinlikte, yazar ve Yılmaz Güney’in eşi de olan Fatoş Güney, Tuncay Özkaradeniz, Tahir Yüksel ve Halil Yeni konuşma yapacak. Anmada müzisyenler Rewşan, Devrim Kavalli ve Nuriye Aslan sahne alacak ve Yılmaz Güney belgeselinin gösterimi yapılacak.

Güney Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, anmaya dair yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Yılmaz Güney, ‘halkın sanatçısı, halkın savaşçısı’ şiarıyla devrimci sanatını icra etmiş ve Türkiye halklarının gönlünde taht kurmuştur. Onun ölümünün üzerinden 40 yıl geçmiş olsa da, Güney geride bıraktığı eserleri ve devrimci görüşleriyle aramızda yaşamaya devam ediyor.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Yılmaz Güney fatoş güney Rewşan
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/haber/avukat-alinak-yilmaz-guney-davasinin-yeniden-gorulmesi-talebinin-reddine-itiraz-etti-291769
İMZA KAMPANYASI
"Sanatçı ve yazarlardan çağrı: Yılmaz Güney yeniden yargılansın
19 Aralık 2023
/haber/sanatci-ve-yazarlardan-cagri-yilmaz-guney-yeniden-yargilansin-289478
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30 Kasım 2023
/haber/danis-bestas-yilmaz-guney-davasi-yeniden-gorulsun-288681
BİR DEVRİMCİ SANATÇININ BİLİNMEYENLERİ
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16 Ocak 2021
/yazi/yilmaz-guney-ile-paris-te-iki-yil-237659
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26 Mayıs 2012
/yazi/bir-edebiyat-adami-yilmaz-guney-138626
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/haber/yilmaz-guney-e-trt-hala-yasak-132919
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İyi ki Doğdun Yılmaz Güney
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/yazi/iyi-ki-dogdun-yilmaz-guney-129001
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