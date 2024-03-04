Yıllık enflasyona TÜİK "yüzde 67", ENAG "yüzde 122" dedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK’e göre Şubat’ta enflasyon bir önceki aya göre yüzde 4,53, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 67,07 oldu.

Şubat’ta bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, en yüksek artış yüzde 12,76 ile eğitimde görüldü.

Yıllık bazda ise en az artış yüzde 43,44 ile giyim ve ayakkabıda ölçüldü. En yüksek artış da yüzde 94,78 ile lokanta ve otellerde oldu.

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TÜİK yargı kararına yine uymadı

TÜİK, 4 Haziran 2022’de yayımladığı verilerle birlikte açıklamayı bıraktığı madde sepeti listesini bu ayda da yayımlamadı.

Oysa Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre Aralık’ta endekste kapsanan 143 temel başlıktan 115’inde artış, 12’sinde düşüş oldu. 6’sında ise değişim olmadı.

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ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 122

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Şubat’ta yüzde 4,32 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 121,98 olarak gerçekleşti. Ocak’ta E-TÜFE aylık yüzde 9,38 artarken yıllık da yüzde 129,11 yükselmişti.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,00 ile sağlık en fazla yükseliş ise yüzde 10,49 ile Çeşitli Mal ve Hizmetler kaleminde gerçekleşti.

(HA)