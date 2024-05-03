Yıllık enflasyon: TÜİK yüzde 69,80, ENAG yüzde 124,35 olarak açıkladı

Nisan ayında enflasyon, Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre aylık yüzde 3,18 arttı, yıllık yüzde 69,80 olarak gerçekleşti; Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise aylık yüzde 5,02 arttığını ve yıllık yüzde 124,35 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK’in verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan’da, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,64 olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 103,86 ile eğitim olurken, onu yüzde 95,82 ile lokantalar ve oteller, yüzde 80,39 ile ulaştırma ve yüzde 78,53 ile alkollü içecekler ve tütün takip etti.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup ise 51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Aylık bazda ise artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Onu yüzde 4,69 ile lokantalar ve oteller izledi. Nisan’da bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup ise yüzde 1,03 ile sağlık oldu.

TÜİK yargı kararına yine uymadı

TÜİK, 4 Haziran 2022’de yayımladığı verilerle birlikte açıklamayı bıraktığı madde sepeti listesini bu ayda da yayımlamadı.

Oysa Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), TÜİK’i bu konuda dava etmiş, Ankara 6. İdare Mahkemesi de 31 Mart 2023 tarihli kararında bilgi edinme hakkı çerçevesinde DİSK’in TÜİK’ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetmişti.

Madde sepeti listesinin yerine harcama grubu istatistikleri yayımlayan TÜİK’e göre Ağustos’ta endekste kapsanan 143 temel başlıktan 123’ünde artış, 13’ünde düşüş gerçekleşirken, 7’sinde ise değişim olmadı.

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ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 124,35

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’a göre de Nisan’da enflasyon aylık yüzde 5,02 arttı. 12 aylık artış ise yüzde 124,35 oldu.

ENAG verilerine göre Nisan’da, TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş yüzde 0,00 ile "Sağlık" en fazla yükseliş ise yüzde 11,21 ile "Giyim ve Ayakkabı" grubunda gerçekleşti.

(VC)