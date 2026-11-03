Yıllık enflasyon 5 yıl sonra yüzde 30’un altına indi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici fiyatları ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,58, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,77 arttı.

Kira artış hesaplamasında kullanılan 12 aylık ortalama ise yüzde 31,23 oldu.

TÜFE, Aralık 2025'e göre yüzde 27,52 yükseldi.

Türkiye enflasyondaki düşüşe rağmen halen dünyada en yüksek yıllık enflasyona sahip beş ülkeden biri. Venezuela (%466), İran (%87,9), Güney Sudan (%58,21), Arjantin'in (% 33,4) hemen arkasından geliyor. Arkasında ise Küba (%28,44), Suriye (%24,8) ve Ruanda (%20) var.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ekim 2026

Yıllık en yüksek artış eğitimde

Ana harcama grupları arasında yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu grup yüzde 48,86 ile eğitim hizmetleri oldu.

Eğitimi yüzde 43,29 ile sağlık, yüzde 40,24 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar izledi.

Ulaştırmada yıllık artış yüzde 36,39, sigorta ve finansal hizmetlerde yüzde 31,41 olarak kaydedildi.

Gıda ve alkolsüz içeceklerin fiyatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,73 arttı.

TÜİK'in en yüksek ağırlığa sahip üç harcama grubuna ilişkin verilerine göre gıda ve alkolsüz içeceklerin yıllık enflasyona katkısı 6,81 yüzde puan oldu. Ulaştırmanın katkısı 6,10, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtların katkısı ise 4,71 yüzde puan olarak hesaplandı.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine katkıları, Ekim 2026

Giyim ve ayakkabıda bir ayda yüzde 12,58 artış

Aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 12,58 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşti.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar bir ayda yüzde 3,50, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,84, ulaştırmada ise yüzde 2,02 arttı.

Gıdanın aylık enflasyona katkısı 0,84 yüzde puan olurken, ulaştırmanın katkısı 0,36, konut grubunun katkısı 0,34 yüzde puan oldu.

Bilgi ve iletişimde aylık artış yüzde 1,15, mobilya, mefruşat ve evde kullanılan ekipmanlar ile rutin ev bakım ve onarımında yüzde 0,82 olarak gerçekleşti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %3,50 arttı

174 alt sınıfın 134'ünde fiyatlar arttı

TÜİK'in izlediği 174 alt sınıfın 134'ünde ekim ayında fiyat artışı gerçekleşti. 29 alt sınıfın endeksinde düşüş görülürken, 11 alt sınıfta değişim olmadı.

Taze meyve ve sebzede bir ayda yüzde 14,66 artış Ekimdeki gıda fiyat artışında özellikle taze ürünler öne çıktı. Taze meyve ve sebze fiyatları bir ayda yüzde 14,66, işlenmemiş gıda fiyatları yüzde 6,04 arttı. İşlenmiş gıdadaki aylık artış ise yüzde 1,66 oldu. Alt harcama sınıflarında en yüksek aylık artışlardan biri taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı ve saplı sebzelerde kaydedildi. Bu grupta fiyatlar eylüle göre yüzde 71,79 arttı. Domates, biber, salatalık ve kabak gibi meyvesi yenen sebzelerde artış yüzde 26,77, diğer taze meyvelerde yüzde 27,82 oldu. Enerji fiyatları da ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,92, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,37 yükseldi. Motorinde yıllık artış yüzde 76,59, benzinde yüzde 54,30, doğalgaz ve ilgili abonelik ücretlerinde yüzde 60,62 olarak hesaplandı.

(HA)