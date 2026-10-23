Yıllarca terk edilmişti: Tarihi Kuyumcu Han araştırma merkezi olarak açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beyoğlu Perşembe Pazarı'nda bulunan tarihi Kuyumcu Han'ı restorasyon çalışmalarının ardından Şehir Araştırmaları Merkezi olarak hizmete açtı.

İBB Miras tarafından restore edilen dört katlı yapı; Tarih Vakfı, Tarihi Kentler Birliği, Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı (TAÇ Vakfı) ve İBB Miras'a ev sahipliği yapacak.

Merkezde ayrıca 2 bin 200 eserlik bir kütüphane bulunuyor.

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Restorasyon 2022'de başladı

19. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Kuyumcu Han, uzun yıllar ticari faaliyetler için kullanıldı. Ancak 1980'li yıllardan itibaren giderek terk edilen yapı zamanla harap duruma geldi.

İBB Miras, 2022'de başlattığı restorasyon çalışmalarıyla tarihi yapıyı yeniden işlevlendirdi. Çalışmaların toplam maliyeti yaklaşık 61,3 milyon TL oldu.

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Mahir Polat: Kent kültürünün buluşma merkezi olarak tasarladık

Açılışta konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kuyumcu Han'ın 19. yüzyılda Galata'daki sarraflık ve bankerlik faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Polat, araştırmalarda yapının daha önceki Komando Hanı ile ilişkisine işaret eden kayıtlara ulaştıklarını belirtti.

İBB'nin 2023'te mülkiyetine geçen binanın restorasyon öncesindeki durumunu anlatan Polat, giriş katındaki dükkânların kullanılmasına karşın üst katların ve arka odaların büyük ölçüde terk edildiğini söyledi.

Polat, "Restorasyon çalışmasını tamamladığımızda bu binayı İstanbul'un kent kültür hayatının bir buluşma merkezi olarak tasarladık" dedi.

Bir harabeden yeniden doğuşa… Kuyumcu Han İBB Miras restorasyonumuzdan önce nasıldı nasıl oldu ☀️ İstanbul’un tarihi kültürel mirası için 7 yıldır gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. İstanbul için en güzelini üretmeye devam ediyoruz. #İBBMiras #KuyumcuHan https://t.co/PiXDY8Ea6A — Dr. Mahir Polat (@mhrpolat) October 22, 2026

Açılışa katılan İBB Başkanvekili Nuri Aslan da İstanbul'da bugüne kadar 50 yeni sergi ve müze mekânı ile 79 kütüphane açtıklarını belirtti.

(NÖ)