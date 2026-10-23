ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 23.10.2026 08:27 23 Ekim 2026 08:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.10.2026 09:27 23 Ekim 2026 09:27
Okuma Okuma:  2 dakika

Yıllarca terk edilmişti: Tarihi Kuyumcu Han araştırma merkezi olarak açıldı

İBB Miras tarafından yaklaşık 61,3 milyon TL harcanarak restore edilen 19. yüzyıldan kalma Kuyumcu Han, araştırma kurumlarını ve 2 bin 200 eserlik kütüphaneyi bir araya getirecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yıllarca terk edilmişti: Tarihi Kuyumcu Han araştırma merkezi olarak açıldı
Fotoğraf: İBB Miras
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beyoğlu Perşembe Pazarı'nda bulunan tarihi Kuyumcu Han'ı restorasyon çalışmalarının ardından Şehir Araştırmaları Merkezi olarak hizmete açtı.

İBB Miras tarafından restore edilen dört katlı yapı; Tarih Vakfı, Tarihi Kentler Birliği, Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı (TAÇ Vakfı) ve İBB Miras'a ev sahipliği yapacak.

Merkezde ayrıca 2 bin 200 eserlik bir kütüphane bulunuyor.

İBB Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Merkezi, Zafer Toprak arşiviyle açıldı
İBB Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Merkezi, Zafer Toprak arşiviyle açıldı
25 Eylül 2026

Restorasyon 2022'de başladı

19. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Kuyumcu Han, uzun yıllar ticari faaliyetler için kullanıldı. Ancak 1980'li yıllardan itibaren giderek terk edilen yapı zamanla harap duruma geldi.

İBB Miras, 2022'de başlattığı restorasyon çalışmalarıyla tarihi yapıyı yeniden işlevlendirdi. Çalışmaların toplam maliyeti yaklaşık 61,3 milyon TL oldu.

Muammer Karaca Tiyatrosu 14 yıl sonra yeniden açılıyor
Muammer Karaca Tiyatrosu 14 yıl sonra yeniden açılıyor
25 Eylül 2026

Mahir Polat: Kent kültürünün buluşma merkezi olarak tasarladık

Açılışta konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kuyumcu Han'ın 19. yüzyılda Galata'daki sarraflık ve bankerlik faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Polat, araştırmalarda yapının daha önceki Komando Hanı ile ilişkisine işaret eden kayıtlara ulaştıklarını belirtti.

İBB'nin 2023'te mülkiyetine geçen binanın restorasyon öncesindeki durumunu anlatan Polat, giriş katındaki dükkânların kullanılmasına karşın üst katların ve arka odaların büyük ölçüde terk edildiğini söyledi.

Polat, "Restorasyon çalışmasını tamamladığımızda bu binayı İstanbul'un kent kültür hayatının bir buluşma merkezi olarak tasarladık" dedi.

Açılışa katılan İBB Başkanvekili Nuri Aslan da İstanbul'da bugüne kadar 50 yeni sergi ve müze mekânı ile 79 kütüphane açtıklarını belirtti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
İBB Miras beyoğlu Mahir Polat
ilgili haberler
Muammer Karaca Tiyatrosu 14 yıl sonra yeniden açılıyor
25 Eylül 2026
/haber/muammer-karaca-tiyatrosu-14-yil-sonra-yeniden-aciliyor-323785
İBB Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Merkezi, Zafer Toprak arşiviyle açıldı
25 Eylül 2026
/haber/ibb-cumhuriyet-tarihi-arastirmalari-merkezi-zafer-toprak-arsiviyle-acildi-323766
Mahir Polat kimdir?
4 Nisan 2025
/haber/mahir-polat-kimdir-306144
Bir kültür insanı profili olarak Mahir Polat
29 Mart 2025
/yazi/bir-kultur-insani-profili-olarak-mahir-polat-305969
Mahir Polat: Artİstanbul Feshane'de 70 bin kişiyi sanatın içine çektik
6 Eylül 2023
/haber/mahir-polat-artistanbul-feshane-de-70-bin-kisiyi-sanatin-icine-cektik-283645
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Muammer Karaca Tiyatrosu 14 yıl sonra yeniden açılıyor
25 Eylül 2026
/haber/muammer-karaca-tiyatrosu-14-yil-sonra-yeniden-aciliyor-323785
İBB Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Merkezi, Zafer Toprak arşiviyle açıldı
25 Eylül 2026
/haber/ibb-cumhuriyet-tarihi-arastirmalari-merkezi-zafer-toprak-arsiviyle-acildi-323766
Mahir Polat kimdir?
4 Nisan 2025
/haber/mahir-polat-kimdir-306144
Bir kültür insanı profili olarak Mahir Polat
29 Mart 2025
/yazi/bir-kultur-insani-profili-olarak-mahir-polat-305969
Mahir Polat: Artİstanbul Feshane'de 70 bin kişiyi sanatın içine çektik
6 Eylül 2023
/haber/mahir-polat-artistanbul-feshane-de-70-bin-kisiyi-sanatin-icine-cektik-283645
Sayfa Başına Git