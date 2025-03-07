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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 7 Mart 2025 12:24
 ~ Son Güncelleme: 7 Mart 2025 12:24
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Yıllar Sonra: Hümeyra

Hümeyra'nın müzik kariyerinde farklı dönemlerde seslendirdiği şarkılardan oluşan tribute albümde, 17 müzisyen Hümeyra'nın şarkılarını yeniden yorumladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yıllar Sonra: Hümeyra

Müzik kariyerine 1960’larda başlayan, Türkçe müziğin önemli isimlerinden Hümeyra'nın hafızalarda iz bırakan şarkıları, 21 Şubat tarihinden itibaren farklı sanatçıların yorumuyla tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı. 

Pasaj Müzik etiketi taşıyan proje, Hümeyra'nın ilk tribute albümü olma özelliği taşıyor. Albümün prodüktörlüğü Süheyl Atay ve Orkun Tunç'a, proje koordinatörlüğü ise Naim Dilmener'e ait.

Albüm kapsamında her hafta Türkçe müziğin farklı jenerasyonlarından sanatçıların, kendi tarzlarında yeniden yorumladığı Hümeyra parçaları yayınlanacak.

17 müzisyen

Albümün üçüncü şarkısı bugün tüm dijital platformlarda yayımlandı. Proje kapsamında Ayşegül Aldinç, Hümeyra'nın "Dilber" şarkısını yeniden yorumladı.

Albümde Funda Arar, Jülide Özçelik, Ayşegül Aldinç, Öznur Serçeler, Şirin Soysal & Ali Erenus, Aylin Aslım, Serra Arıtürk, Vega, Güliz Ayla, Aslı Gökyokuş, Maya Perest, Sevda Deniz Karali, Duygu Üstünbaş, Özge Fışkın, İlkay Akkaya, Buse Sinem İren ve Aleyna Tilki eserlere yeniden hayat veriyor.

Ortaya çıkan albüm, Hümeyra'nın yıllar içinde biriken külliyatını yansıtırken, aynı zamanda birçok ismi bir araya getiriyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Hümeyra Ayşegül Aldinç tribute albüm
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