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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 3 Haziran 2025 15:15
 ~ Son Güncelleme: 3 Haziran 2025 15:27
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"Yılın LGBTİ+fobiklerini siz belirleyin"

LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı açıklama ve eylemlerle öne çıkanlar, bu yıl da Hormonlu Domates Ödülleri ile kamuoyuna duyurulacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Yılın LGBTİ+fobiklerini siz belirleyin"
Görsel: Canva

33. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında düzenlenen Hormonlu Domates LGBTİ+fobi Ödülleri’nin 21’incisi için aday belirleme süreci başladı.

Siyaset, Yaşam Alanları, Eğitim, Medya, Kurum, Devrimci Domates, Spor, Sansür, Markalar, Beynelmilel gibi kategorilerin yanı sıra bu yıl ilk kez “Sokak Direnişi” kategorisi de eklendi.

Adaylarınızı bu formdan gönderebilirsiniz.

23-28 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek Onur Haftası’nda, yapılan oylama sonucuna göre Hormonlu Domates Ödülü almaya hak kazananlara ödülleri törenle takdim edilecek.

Geçen yılın "kazananları"

Geçen yıl düzenlenen 20. Hormonlu Domates Ödülleri’nde şu kişi ve kurumlar “ödüle layık” görüldü:

"Devrimci Domates": Türkiye İşçi Partisi
Eğitim kategorisinde ödül, Boğaziçi Üniversitesi yönetimine verildi.
Kurumlar dalında ise, “Aileyi tehdit eden cinsiyet temelli sapkın ideolojilerin normalleştirilmeye çalışıldığını” öne süren Diyanet İşleri Başkanlığı ödülün sahibi oldu.
Medya dalında en çok oyu alan Yeni Akit gazetesi Hormonlu Domates’le “taçlandırıldı.”
Siyaset kategorisinde ödül, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a gitti.
Beynelmilel dalda ise ödül, İsrail Devlet Başkanı Benjamin Netanyahu’ya verildi.

2024 yılına özel olarak verilen “Seçim Özel” ödülünün sahibi ise, “LGBT hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la aynı şeyi düşünüyorum” yanıtını veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

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Ödül hakkında

Hormonlu Domates LGBTİ+fobi Ödülleri (Hormonlu Domates), Türkiye'de LGBTİ+ topluluğunca LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı, dışlayıcı söylem ve eylemlerde bulunan kişi ve kurumlara verilen ödül.

Homofobi ve transfobiye dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ödül töreni, Lambdaİstanbul Dayanışma Derneği'nin girişimiyle 2005 yılında başladı, güncel olarak ise İstanbul Onur Yürüyüşü Komitesi tarafından düzenleniyor.

Ödüllerin isminin kaynağı, "Hormonlu domates yemeyin homoseksüel olursunuz" sözleriyle 2005 yılında ilk "Hormonlu Domates Ödülü" verilen Erman Toroğlu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ayrımcılık lgbti+fobi Hormonlu Domates Ödülleri
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