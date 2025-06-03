"Yılın LGBTİ+fobiklerini siz belirleyin"

33. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında düzenlenen Hormonlu Domates LGBTİ+fobi Ödülleri’nin 21’incisi için aday belirleme süreci başladı.

Siyaset, Yaşam Alanları, Eğitim, Medya, Kurum, Devrimci Domates, Spor, Sansür, Markalar, Beynelmilel gibi kategorilerin yanı sıra bu yıl ilk kez “Sokak Direnişi” kategorisi de eklendi.

Adaylarınızı bu formdan gönderebilirsiniz.

23-28 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek Onur Haftası’nda, yapılan oylama sonucuna göre Hormonlu Domates Ödülü almaya hak kazananlara ödülleri törenle takdim edilecek.

Geçen yılın "kazananları"

Geçen yıl düzenlenen 20. Hormonlu Domates Ödülleri’nde şu kişi ve kurumlar “ödüle layık” görüldü:

"Devrimci Domates": Türkiye İşçi Partisi

Eğitim kategorisinde ödül, Boğaziçi Üniversitesi yönetimine verildi.

Kurumlar dalında ise, “Aileyi tehdit eden cinsiyet temelli sapkın ideolojilerin normalleştirilmeye çalışıldığını” öne süren Diyanet İşleri Başkanlığı ödülün sahibi oldu.

Medya dalında en çok oyu alan Yeni Akit gazetesi Hormonlu Domates’le “taçlandırıldı.”

Siyaset kategorisinde ödül, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a gitti.

Beynelmilel dalda ise ödül, İsrail Devlet Başkanı Benjamin Netanyahu’ya verildi.

2024 yılına özel olarak verilen “Seçim Özel” ödülünün sahibi ise, “LGBT hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la aynı şeyi düşünüyorum” yanıtını veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

20. Hormonlu Domates Ödülleri sahiplerini buldu