Yılın ilk üç ayında 425 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) paylaştığı verilere göre yılın ilk üç ayında (Ocak-Şubat-Mart) en az 425 işçi çalışırken hayatını kaybetti.

Ocak’ta 161, Şubat’ta 149 ve Mart’ta 115 işçi öldü. Her gün ‘en az’ 5 işçi iş cinayetlerinde hayatından oldu. Ölenlerin 177’si sanayi, 105 inşaat, 105’i hizmet ve 38’i de tarım sektöründe çalışıyordu.

Hayatını kaybedenlerin 16'sı çocuk işçilerdi. 4’ü 14 yaş ve altında, 12’i de 15-17 yaş aralığında çocuk/genç işçilerdi. 18-29 yaş arası 84 işçi, 30-49 yaş arası 178 işçi, 50-64 yaş arası 105 işçi, 65 yaş ve üstü de 22 işçi hayatını kaybetti. İSİG Meclisi 20 işçinin ise yaşını belirleyemedi.

En çok ölüm inşaat iş kolunda

İşçi ölümlerinde ilk sırada inşaat işkolu geldi. 6 Şubat Maraş depremlerinin etkilendiği 11 ilde devam eden inşaat çalışmalarında en az 32 inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Türkiye menşeili inşaat şirketlerinin yurtdışında yaptıkları işlere çalışmak için giden 6 işçi de yurtdışında çalışırken hayatından oldu.

İSİG Meclisi, şoförlerin ölümüne ise ayrı bir başlık açtı. Şoför ölümlerinin trafik kazası olarak görüldüğünü belirten İSİG Meclisi “Oysa yoğun aşırı-fazla-yoğun çalıştırma, araçların bakımının yetersizliği ve yol sorunları birçok şoförün (tır, kamyon, servis minibüsü, taksi vd.) ölümüne yol açıyor. Üç ayda 58 şoför arkadaşımızı kaybettik” notunu düştü.

Üç ayda yaşanan iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

İnşaat, yol işkolunda 105;

Taşımacılık işkolunda 58;

Tarım, orman işkolunda 38 (18 işçi ve 20 çiftçi);

Metal işkolunda 31;

Konaklama, eğlence işkolunda 27;

Belediye, genel işler işkolunda 27;

Madencilik işkolunda 24;

Ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 24;

Gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 16;

Ağaç, kağıt işkolunda 10;

Petro-kimya, lastik işkolunda 9;

Tekstil, deri işkolunda 8;

Sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 8;

Gıda, şeker işkolunda 6;

Çimento, toprak, cam işkolunda 6;

Savunma, güvenlik işkolunda 6;

Enerji işkolunda 4 işçi;

İSİG Meclisi 18 işçinin ise çalıştığı işkolunu belirleyemedi.

İlk neden ezilme, göçük

Üç ayda iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Ezilme, göçük nedeniyle 82 işçi;

Trafik, servis kazası nedeniyle 79 işçi;

Yüksekten düşme nedeniyle 77 işçi;

Kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 61 işçi;

Patlama, yanma nedeniyle 22 işçi;

İntihar nedeniyle 21 işçi;

Zehirlenme, boğulma nedeniyle 20 işçi;

Nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 14 işçi;

Şiddet nedeniyle 11 işçi;

Elektrik çarpması nedeniyle 9 işçi;

Diğer nedenlerden dolayı 29 işçi hayatını kaybetti…

(HA)