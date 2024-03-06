Yılın ilk iki ayında 13 çocuk işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosunun Şubat verilerini yayımladı. Yılın ikinci ayında en az 144 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Bu, günde yaklaşık 5 işçinin çalışırken yaşamını yitirdiği anlamına geliyor. Ocak’ta 158, 2023’ün tamamında ise en az 1932 işçi ölmüştü.

Şubat’ta 18 yaş altında 6 çocuk işçi hayatını kaybetti. Ocak’la birlikte yılın ilk iki ayında 13 çocuk işçi ölümü yaşandı. Şubat’ta 14 yaş ve altı 1 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 5 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 28 işçi, 30-49 yaş arası 61 işçi, 50-64 yaş arası 35 işçi, 65 yaş ve üstü de 10 işçi hayatını kaybetti. İSİG Meclisi, 4 işçinin yaşını belirleyemedi.

İSİG Meclisi rapora, “Çocuk işçi ölümlerinin yarısından fazlasının meydana geldiği sektörün tarım olduğunu düşününce (Mayıs-Eylül arasında) bu yıl çocuk işçi ölümlerinde büyük bir artışın meydana geldiğini söylemeliyiz” diye not düştü.

13 yaşındaki Yasin D. bir fırına kamyonetten odun taşırken kafası açılan arka kasa kapağı ile duvar arasında sıkışarak; 17 yaşındaki Furkan Ç. çalıştığı tamirhanede çalıştırdığı otomobilin içinde uyuyakalıp egzoz gazından zehirlenerek; 17 yaşındaki Arda G. bir işyerinin 7. katında sanayi tipi asansörü tamir ederken duvar ile kabin arasında sıkışarak; 17 yaşındaki MESEM’li Murat Can E. 13 katlı bir inşaatta çalışırken yüksekten düşerek; 16 yaşındaki moto kurye Baran G. sipariş götürürken başka bir motosikletle çarpışarak; 15-17 yaş aralığındaki Deniz Tutan çalıştığı kağıt toplama merkezinde intihar ederek hayatlarını kaybettiler.

(HA)