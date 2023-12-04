Yılın ilk 6 ayında 123 bin yurttaşın doğalgazı, 70 bin yurttaşın da elektriği borç sebebiyle kesildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a, borçlarından dolayı doğalgazı ve elektriği kesilen abonelerle ilgili sayısal verileri sordu.

Gürer’in soru önergesine, yazılı yanıt veren Bakan Bayraktar, 2023’ün ilk 6 ayında 122 bin doğalgaz abonesinin borcundan dolayı doğalgazının kesildiğini açıkladı.

Bakan Bayraktar, aynı dönem içerisinde, borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısının ise 69 bin 278 olduğunu belirtti.

Borç nedeniyle kesinti uygulanan elektrik abonelerin üçte ikisinin elektriğinin aynı gün içinde, beşte dördünün elektriği bir hafta içinde yeniden bağlanıyor olduğuna işaret eden Bakan Bayraktar, “Doğalgaz abonelerinin yarısından fazlasının doğalgazı aynı gün içinde, yaklaşık dörtte üçünün doğalgazı ise yine bir hafta içinde yeniden bağlanmaktadır. Borç ödenmemesi nedeniyle yaşanan kesintilerin genel itibarıyla fatura ödemesinin unutulması, bankadan kaynaklı problemler gibi sebeplerle gerçekleştiği değerlendirilmekle birlikte, elektrik gurubunda bu abonelerin büyük çoğunluğunu köy/yayla evi, yazlık gibi dönemsel kullanılan meskenler ile sezonluk ticarethaneler oluşturmaktadır” dedi.

Anadolu’da doğalgaz kullanımı düşüyor mu?

Öte yandan Bakan Bayraktar, Gürer’in evinde doğalgaz olmasına rağmen kullanmayan vatandaşların durumuna ilişkin sorusunu da yanıtladı.

Gürer, “Anadolu’da gezdiğim yerlerde tespitimdir, evinde doğalgaz olmasına rağmen insanlar artık doğalgazı zorunlu hâller dışında kullanmayıp kömür kullanıyorlar ve bunların bir kısmı da kömürü desteklerden alınan kömürün satışı yoluyla temin ederek kullanıyorlar. Bu anlamda sizin bir ölçümünüz var mı? Yani Anadolu illerinde doğal”gazın geçmişteki gibi doğal olarak tüketimi sürüyor mu, düştü mü?” şeklinde soru yöneltti.

Bakan Bayraktar, 2023’ün ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre doğalgaz tüketiminde yüzde 7,30 düşüş yaşandığına dikkat çekerek, “Söz konusu düşüş büyük oranda sanayi ve konutlarda kullanılan gazın azalmasından kaynaklanmaktadır. Konutlarda kullanılan gazın azalmasının sebebinin ise mevsim ortalamalarının üzerinde seyreden sıcaklık değerlerinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir” cevabını verdi.

“Yoksulluk hızla yayılıyor”

Alparslan Bayraktar’ın cevaplarıyla ilgili yorum yapan Gürer, Türkiye genelinde doğalgaz abone ve serbest tüketici sayısının 19 milyon 521 bin 888, elektrik abone sayısının ise 49 milyon 484 bin 768 olduğuna dikkat çekti.

Gürer “Yılın ilk 6 ayında 122 binden fazla doğalgaz, 70 bine yakın da elektrik abonesinin, borçlarından dolayı kesinti yaşamış olması, ülkemizde hayat pahalılığının, yoksulluğun geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Doğalgaz fiyatlarındaki artış doğalgaz kullanımını azalttığı da görülüyor. Vatandaşın gelir gider dengesi şaştıkça giderlerini kısmaya çalışıyor. İhtiyaç sahiplerine elektrik tüketim desteği verildiği ve 4 milyonu aşkın hanenin sosyal yardım aldığı günümüzde elektrik ve doğalgazı kesilenlerin varlığı sorunların derinleştiğinin de göstergesidir. Bakan doğalgazda kullanımın düşmesini hava sıcaklığına, ödenmeyen faturaları unutkanlığa yorsa da daralan gelir ile artan geçim sıkıntısının bu sürece etkisi görmezden gelinemez” dedi.

(HA)