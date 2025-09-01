Yılın ikinci çeyreğinde halkın harcamaları arttı, devletin azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde bir şekilde yüzde 4,8 büyüdü. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin beklentisi yüzde 3,87’ydi.

Gayrisafi Yurt İçi Hasılayı (GSYH) oluşturan faaliyetler incelendiğinde; geçen yılın aynı çeyreğine göre inşaat sektörünün toplam katma değeri yüzde 10,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,1, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,4, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 3, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,6 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 arttı.

Tarım sektörü yüzde 3,5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 küçüldü.

GSYH, iktisadi faaliyet kollarına göre A10(1) düzeyinde büyüme hızları, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2025



GSYH, 14 trilyon 578 milyar TL oldu

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2025’in ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,7 artarak 14 trilyon 578 milyar 556 milyon TL oldu.

GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 377 milyar 622 milyon olarak gerçekleşti.

Devletin harcamaları azaldı

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 5,1 arttı.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,2 azalırken gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 8,8 arttı.

Mal ve hizmet ithalatı yüzde 8,8 arttı

Mal ve hizmet ihracatı, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,7, ithalatı ise yüzde 8,8 arttı.

İşgücü ödemeleri yüzde 42 arttı

İşgücü ödemeleri, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 42 arttı. Net işletme artığı/karma gelir de yüzde 46,3 arttı.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 38,4

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 38,8 iken, bu oran 2025 yılında yüzde 38,4 oldu.

Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 39,5 iken yüzde 40,2 oldu.

(HA)