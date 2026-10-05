TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 05.10.2026 11:31 5 Cotmeh 2026 11:31
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 05.10.2026 11:35 5 Cotmeh 2026 11:35
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Yildiz Tarê Xelata Mafên LGBTÎ+yan a Navneteweyî bi dest xist

Derhênera Giştî ya Weşanê ya Kaos GLyê Yildiz Tar ji ber qedexeya derketina derveyî welat beşdarî merasîma xelatê ya li Dublinê nebû. Tarê xelata xwe diyarî mafparêzên LGBTÎ+yan kir ku di operasyonên "Malbata min di ewlehiyê de ye" de hatibûn girtin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Yildiz Tarê Xelata Mafên LGBTÎ+yan a Navneteweyî bi dest xist
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Derhênera Giştî ya Weşanê ya Kaos GLyê, rojnameger û parêzvana mafên LGBTÎ+yan Yildiz Tar, di çarçoveya Xelatên GALASê de ku li Îrlandayê tê li dar xistin, hêjayî Xelata Mafên LGBTÎ+yan ya Navneteweyî hat dîtin.

Merasîma Xelatên GALASê, Federasyona LGBT ya Neteweyî ya Îrlandayê li dar dixe. Merasîma îsa di 3ê Cotmehê de li Dublinê hate li dar xistin.

GALAS ji sala 2009an vir ve tê lidarxistin û tê de kes û saziyên ku di qadên aktîvîzm, huner, piştevanî, werziş û qadên cuda de ji bo mafên LGBTÎ+yan dixebitin tên xelatkirin.
Polîsan bi ser Kaos GLyê de girt: Polîs ketin komeleyê, rêveber hatin desteserkirin
Polîsan bi ser Kaos GLyê de girt: Polîs ketin komeleyê, rêveber hatin desteserkirin
14 Îlon 2026

Peyama vîdeoyî şand merasîmê

Ji ber dozen li dijî wê hatine vekirin qedexeya derketina derveyî welat li ser Tarê heye û bi vê sedemê beşdarî merasîma li Dublinê nêbû. Her weha Tarê peyameke vîdeoyî şand merasîma xelatê.

Tarê diyar kir ku diviyabû li ser navê wê hevala/ê wê ya malê xelatê bistîne, lê hevala/ê wê ya malê di çarçoveya operasyona "Malbata min di ewlehiyê de ye" de ku di 12ê Îlonê de dest pê kiribû hat girtin.

Tarê xelata xwe diyarî parêzvanên mafên LGBTÎ+yan kir ku di çarçoveya heman operasyonan de hatibûn girtin.

Rojnameger û parêzvana mafên LGBTÎ+yan Yildiz Tar hat girtin
Rojnameger û parêzvana mafên LGBTÎ+yan Yildiz Tar hat girtin
26 Hezîran 2026

(NÖ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
lgbtî LGBTİ + Yildiz Tar
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê