Yıldız Tar’a İrlanda’dan Uluslararası LGBTİ+ Hakları Ödülü

Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci ve LGBTİ+ hakları savunucusu Yıldız Tar, İrlanda’da düzenlenen GALAS Ödülleri kapsamında Uluslararası LGBTİ+ Hakları Ödülü’ne layık görüldü.

İrlanda Ulusal LGBT Federasyonu’nun düzenlediği GALAS Ödülleri’nin töreni 3 Ekim’de Dublin’de yapıldı. Aktivizm, sanat, dayanışma, spor ve farklı alanlarda LGBTİ+’ların hakları için çalışan kişi ve kuruluşların ödüllendirildiği GALAS, 2009’dan bu yana düzenleniyor.

Yıldız Tar: LGBTİ+’lara sahip çıkmak insanlığımıza, vicdanımıza sahip çıkmaktır

Törene video mesaj gönderdi

Hakkında açılan davalar nedeniyle yurtdışına çıkış yasağı bulunan Tar, Dublin’deki törene katılamadı ve bir video mesaj gönderdi.

Tar, kendisinin yerine ev arkadaşının ödülü almasının planlandığını ancak ev arkadaşının 12 Eylül’de başlayan “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında tutuklandığını söyledi.

Tar, aldığı ödülü aynı operasyon kapsamında tutuklanan LGBTİ+ hak savunucularına ithaf etti.

(NÖ)