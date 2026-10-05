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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 05.10.2026 10:53 5 Ekim 2026 10:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.10.2026 11:07 5 Ekim 2026 11:07
Okuma Okuma:  1 dakika

Yıldız Tar’a İrlanda’dan Uluslararası LGBTİ+ Hakları Ödülü

Yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle Dublin’deki ödül törenine katılamayan Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, ödülünü “Ailem Güvende” operasyonlarında tutuklanan LGBTİ+ hak savunucularına ithaf etti.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Yıldız Tar’a İrlanda’dan Uluslararası LGBTİ+ Hakları Ödülü
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Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci ve LGBTİ+ hakları savunucusu Yıldız Tar, İrlanda’da düzenlenen GALAS Ödülleri kapsamında Uluslararası LGBTİ+ Hakları Ödülü’ne layık görüldü.

İrlanda Ulusal LGBT Federasyonu’nun düzenlediği GALAS Ödülleri’nin töreni 3 Ekim’de Dublin’de yapıldı. Aktivizm, sanat, dayanışma, spor ve farklı alanlarda LGBTİ+’ların hakları için çalışan kişi ve kuruluşların ödüllendirildiği GALAS, 2009’dan bu yana düzenleniyor.

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Yıldız Tar: LGBTİ+’lara sahip çıkmak insanlığımıza, vicdanımıza sahip çıkmaktır
14 Eylül 2026

Törene video mesaj gönderdi

Hakkında açılan davalar nedeniyle yurtdışına çıkış yasağı bulunan Tar, Dublin’deki törene katılamadı ve bir video mesaj gönderdi.

Tar, kendisinin yerine ev arkadaşının ödülü almasının planlandığını ancak ev arkadaşının 12 Eylül’de başlayan “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında tutuklandığını söyledi.

Tar, aldığı ödülü aynı operasyon kapsamında tutuklanan LGBTİ+ hak savunucularına ithaf etti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
yıldız tar Kaos GL ailem güvende operasyonları
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