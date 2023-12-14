Yıldız Sarayı'nda restorasyon çalışmalarında duvar resimleri bulundu

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Yıldız Sarayı'nda devam eden restorasyon çalışmaları sırasında, "Çukur Saray" olarak adlandırılan bölümün duvarlarında 5 kat boya ve sıva katmanının altında duvar resimleri bulundu.

Yıldız Sarayı, restorasyon sürecine girdiği 5 yılın ardından ilk defa kapılarını basın mensuplarına açtı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, 2018 yılından itibaren yürütülen çalışmalar neticesinde Yıldız Sarayı içerisinde bulunan pek çok yapının restorasyonun tamamlandığını söyledi.

Çalışmalarda önemli sonuçlara ulaştıklarını aktaran Yıldız, Çukur Saray'ın 90 odalı ve büyük bir saray yapısı olduğunu aktardı. Bu odaların duvarlarının daha önceden tamamının boya sıvalarla kaplı olduğunu aktaran Yıldız, sıvaların altından çok önemli bezemeler çıktığını belirtti.

Yıldız, "Gerek duvar üzerine, sıva üzerine işlenmiş kalem işleri, gerek tuvale işlenmiş doğa resimleri gibi pek çok özgün yapı ve ahşaplardaki yağlı boyaların altından çıkan desenlerle burada tarihi mirasın korunması yönünde çok önemli bulgulara ulaştık" dedi.

Yıldız, Çukur Saray'ın duvarlarına Beykoz Kasrı ile Beylerbeyi Sarayı'nın tablo gibi işlendiğini gördüklerini söyledi.

Yıldız, bu tip 19. Yüzyıl yapılarında ilk defa karşılarına çıkan şeyler olduğunu vurguladı.

Niteliksiz 5 kat boya ve sıva katmanının restorasyon çalışmaları kapsamında kaldırılmasının ardından duvar resimlerine ulaşıldı. Sıva üstüne kalem işi olarak çizildiği anlaşılan duvar resimlerinin kim tarafından çizildiğine veya nereye ait olduğuna dair bilgilerin, Milli Saraylar uzmanları tarafından yapılacak değerlendirmeler neticesinde netlik kazanması bekleniyor.(AÖ)