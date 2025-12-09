ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 9 Aralık 2025 15:30
 ~ Son Güncelleme: 9 Aralık 2025 15:36
1 dk Okuma

Yıldız Asyalı: Evlendiğimiz günden beri şiddet var

"Kemanımı, bilgisayarı ve aracımı çalan Mustafa Semih Demirci isimli şahıstan şikâyetçi ve davacıyım."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yıldız Asyalı: Evlendiğimiz günden beri şiddet var
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Kocası Mustafa Semih Demirci’den şiddet gördüğünü açıklayan oyuncu Yıldız Asyalı, Jandarma'ya başvurdu.

Asyalı Jandarmaya verdiği ifadesinde şunlara yer verdi:

"Yaklaşık 6 ay önce eşim olan Mustafa Semih Demirci isimli şahısla evlendik. Evlendiğimiz günden beri aramızda sürekli olarak şiddet hali mevcuttu ve kendisi sürekli olarak kendini darp edip bunu benim yaptığım savunuyor. Daha önce de şikâyetçi oldum ve mahkeme tarafından tedbir kararı konuldu ama bir aydır birlikte yaşıyorduk. 16 Kasım 2025 günü saat 19.30 sıralarında yine beni darp etti, ben de kendisinden şikâyetçi oldum.

"Daha sonra Gümüşlük Mahallesi Adalar denizinde bulunan ikimizin ortak olarak kullandığı evde ben uyuduğum esnada, eşim olan Mustafa Semih Demirci i isimli şahıs eve girerek bana ait olan Aymek Marka Beyaz Renkli Bilgisayar, 1 adet Kemanımı evden almış ve aracımın anahtarını çantamdan almış, aracımı alarak evimin önünden götürmüş. Ben sabah uyandığımda olayı fark ettim. Kemanımı, bilgisayarı ve aracımı çalan Mustafa Semih Demirci isimli şahıstan şikâyetçi ve davacıyım."

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi.

Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti Yıldız Asyalı erkek şiddeti çetelesi verileri
ilgili haberler
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
2 Aralık 2025
/haber/kadinlar-mucadele-ediyor-erkek-siddeti-yargilaniyor-314109
Erkek şiddeti Kasım 2025
2 Aralık 2025
/haber/erkek-siddeti-kasim-2025-314105
KONDA’nın verileri ile erkek şiddeti: Peki komşular nerede?
29 Kasım 2025
/yazi/kondanin-verileri-ile-erkek-siddeti-peki-komsular-nerede-313981
bianet, 'Erkek Şiddeti Açık Veritabanı'nı erişime açtı
20 Kasım 2025
/haber/bianet-erkek-siddeti-acik-veritabani-ni-erisime-acti-313727
Erkek şiddeti Eylül 2025
3 Ekim 2025
/haber/erkek-siddeti-eylul-2025-312172
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
2 Aralık 2025
/haber/kadinlar-mucadele-ediyor-erkek-siddeti-yargilaniyor-314109
Erkek şiddeti Kasım 2025
2 Aralık 2025
/haber/erkek-siddeti-kasim-2025-314105
KONDA’nın verileri ile erkek şiddeti: Peki komşular nerede?
29 Kasım 2025
/yazi/kondanin-verileri-ile-erkek-siddeti-peki-komsular-nerede-313981
bianet, 'Erkek Şiddeti Açık Veritabanı'nı erişime açtı
20 Kasım 2025
/haber/bianet-erkek-siddeti-acik-veritabani-ni-erisime-acti-313727
Erkek şiddeti Eylül 2025
3 Ekim 2025
/haber/erkek-siddeti-eylul-2025-312172
Sayfa Başına Git