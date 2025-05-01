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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2025 13:30
 ~ Son Güncelleme: 1 Mayıs 2025 13:46
2 dk Okuma

“Yıldız'a selam, mücadeleye devam”

LGBTİ+’lar başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere pek çok kentte 1 Mayıs için alanlara çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Yıldız'a selam, mücadeleye devam”
İzmir'deki LGBTİ+ kortej, Fotoğraf: Direnişin Renkleri

LGBTİ+’lar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle bugün pek çok kentte alanlara çıktı.

İstanbul’da Taksim’e çıkmak isteyen kitleye sert bir şekilde saldıran polis, saat 12.05 itibarıyla 300 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında en az dört LGBTİ+ aktivisti de var.

İstanbul sokaklarında basın açıklamalarını okuyan LGBTİ+’lar, gözaltılar ve 1 Mayıs ile ilgili şöyle dedi: 

“Şişli’ye çıkma iradesi gösteren arkadaşlarımız az önce işkenceyle ve demir kelepçeyle gözaltına alındı. Biz bu gözaltılarla, tutuklamalarla, baskıyla asla yılmayacağız. ‘Aile Yılı’na karşı, orospufobiye, kadın düşmanlığına, güvencesiz çalışma koşullarına karşı bugün alanlarda olacağımızı buradan bir kez daha haykırıyoruz. 1 Mayıs Taksim’dir, barikatlarınız bize vız gelir. Bugün sokaklardayız, yaşasın trans mücadelemiz.”

Ankara

Ankara’da polis, arama noktasında aranmak istemeyen LGBTİ+'ların geçişine izin vermedi ve gazetecilerin görüntü almasına engel olmaya çalıştı. 

Kaos GL’nin aktardığına göre, LGBTİ+’lar tüm engellemelere rağmen arama noktasını geçerek Tandoğan Meydanı'na yürüdü. 

Yürüyüş esnasında sık sık, HDK operasyonu kapsamında 21 Şubat 2025’te tutuklanan KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar için “Yıldız'a selam, mücadeleye devam” ve “Tutsak lubunya, onurumuzdur” sloganı atıldı.

İzmir

İzmir’deki LGBTİ+’lar ise “Lubunya Blok” pankartı altında bir araya geldi. 

İzmir polisinin “LGBT bayrakları yasak, özellikle gökkuşağı olanlar” dediğini aktaran Direnişin Renkleri, yasaklara karşı kortejlerinin fotoğrafını paylaşarak “Yasak ne ayol? Alandayız! Yaşasın 1 Mayıs, Bijî yek gulan!” dedi. 

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
1 Mayıs 2025 lgbti+ hakları yıldız tar emek ve dayanışma günü
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