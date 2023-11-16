"Yılda 1250 kadın HPV'den ölüyor"

HPV aşısının ücretsiz olması için çalışmalar yürüten eczacı Buğra Üstündağ, yılda 1250 kadının rahim ağzı kanserinden dolayı yaşamını yitirdiğini söyledi.

"Tam 11 ay geçti"

“Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri olarak HPV aşısı farkındalığını başlattık" diyen Üstündağ "Bu gündem oluştuktan sonra Bakan Koca, açıklama yapmak zorunda kaldı. HPV aşısını ücretsiz yapacağını, bunun için çalışmalara başladığını söyledi. Bunun üzerinden tam 11 ay geçti” bilgisini verdi.

"Kadınlara artık bu aşı ücretsiz olarak uygulanmalı"

Cumhuriyet'ten Beste Çelik'in haberine göre aşının uygulandığı ülkelerden örnekler veren Üstündağ, şu noktalara değindi:

“Birçok ülke bu aşıyı uyguluyor, erkeklere dahi uygulayan ülkeler var. Mozambik, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu aşılar ücretsiz. Bizim de bu aşıların ücretsiz olması gerektiğine dair mücadelemiz devam ediyor. Hatta ocak ayı dünyada rahim ağzı kanserine karşı farkındalık ayı ve ocak ayına kadar öncelikle kadınlara artık bu aşı ücretsiz olarak uygulanmalı” dedi.

Durumun aciliyetini dile getiren Üstündağ, son olarak şöyle dedi:

“Bu mücadeleye ilaç tekellerine karşı da başladık. Patentsiz, mümkünse kamunun ürettiği bir aşı olsun istiyorduk. Bu konuda da bakan bizi dinlemiş gibi görünüyor. Yakın zamanda Türkiye’nin aşı üretimine başlayacağını söylüyor ama biz bunu şu an bekleyecek durumda değiliz. Bu aşı üretimi ne kadar sürecek belli değil. Bizim acil, tekellerin elinde bulunan aşı ile aşılanmamız gerekiyor.”

HPV hakkında detaylı bilgi HPV Nedir? HPV, benzer tipteki bir grup virüse verilen isimdir. Virüsün adı Human Papillomavirus olarak literatüre geçmiştir. HPV, en sık karşılaşılan cinsel yolla bulaşan virüsler arasındadır. Bu virüsün 100’den fazla türü bulunur. Bazı türleri siğil yaparken, bazı türleri rahim ağzı kanserine yol açabilir. Rahim ağzı kanseri vakalarının yüzde 99’unda HPV bulunmuştur. Ayrıca virüsün başka bazı kanserlere yol açtığı da bilinmektedir. HPV Enfeksiyonu Tanısı Nasıl Konur? HPV enfeksiyonları genellikle belirti vermez ve bu sebeple yakalanması güçtür. Düzenli muayene ve kontroller, erken tanı ve tedavi için aşıdan sonra en etkili yoldur. HPV tanısı, standart genital muayene ve pap smear testleri yoluyla konur. Pap smear testleri, özellikle rahim ağzı kanserlerinin erken tanısında kullanılan bir yöntemdir. Pap smear testinde, bölgeden alınan örnek analize gönderilir ve sonuçlar değerlendirilir. Olağan dışı bir sonuç halinde doktor gerekirse virüsün türünü belirlemek adına farklı testler isteyebilir. Bu sebeple, en sık karşılaşılan HPV türlerine karşı aşılama, bu virüslerin toplumda bulaşma oranını ve buna bağlı olarak rahim ağzı ve diğer bazı kanserlerin görülme sıklığını azaltmada önemli bir rol oynar. HPV Nasıl Bulaşır? HPV türleri cinsel yolla bulaşabildiği gibi tensel temas yoluyla da bulaşır. Parmaklar, eller, ağız ve genital bölgede bulunan virüsler herhangi bir temas durumunda kişiden kişiye bulaşabilirler. Bu yüzden çocuklara erken yaşta HPV aşısı yapılması önemlidir. Ayrıca, aşının kişilerin virüs ile enfekte olmadan yapılması da büyük önem taşımaktadır. HPV Aşısı Nedir? HPV aşısı, kişileri HPV’nin bazı türlerine ve bunların hastalık yapıcı etkilerine karşı koruyan bir aşıdır. Genellikle, virüsün genital bölgede siğillere ve kansere yol açan tiplerine karşı koruma sağlar. HPV aşısı; •Rahim ağzı kanserlerinin %80’ine yol açan 16 ve 18 tipindeki virüslere, •Genital siğillerin %90’ına yol açan 6 ve 11 tipindeki virüslere, •31, 22, 45, 52 ve 58 tipi, çeşitli (rahim, anüs, vulva, vajina, penis ve gırtlak) kanserlere yol açan HPV türlerine karşı koruma sağlar. HPV aşısı, virüsün vücuda tanıtılması sonucu vücutta bağışıklık cevabı oluşmasını tetikler. Bu sayede, gelecek muhtemel enfeksiyonlara karşı vücudun savunma sistemini uyarılır. Özellikle 15-45 yaş arası kadın ve erkeklerin aşılanması, hastalıkların yayılmasının önüne geçilmesi için toplum sağlığı açısından önem taşır. HPV aşısı genellikle 3 doz olarak yapılır. 15 yaşından büyük bireylerde, ikinci doz ilk dozun iki ay sonrasında, üçüncü doz ise ikinci dozdan altı ay sonra yapılır. 15 yaşından küçük çocuklarda ise aşı, 6 ay arayla 2 doz olarak uygulanır. Aşının tüm dozlarının tamamlanması tam koruma sağlanması için gereklidir. HPV aşısının Yan Etkileri Nelerdir? HPV aşısı, çalışmaları 10 yıldan fazla sürmüş olan güvenli bir aşıdır. Diğer pek çok aşıda olduğu gibi yan etkileri kızarıklık ve aşının vurulduğu yerde hafif ağrı olarak kendini gösterir. Ek olarak nadiren bulantı ve baş ağrısı görülebilir. HPV Aşısı Kimlere Yapılmaz? Aşının herhangi bir bileşenine karşı alerjisi olan kişiler ve maya alerjisi olan kişilere uygulanması ciddi riskler taşır. Bu sebeple, aşı öncesi kişinin hastalık ve alerji hikayesinin bilinmesi gerekir. Hamileler, aşı olmak için gebelik döneminin bitmesini beklemelidir. Halihazırda yoğun bir hastalık geçiren kişiler için de aşılama için hastalığı geçirmesi beklenmelidir. *Bu bölümü,medicana.com.tr'den derledik.

(EMK)