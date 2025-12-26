ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:38 26 Aralık 2025 10:38
 26 Aralık 2025 10:50
Okuma Okuma:  1 dakika

Yılbaşı öncesi saldırı hazırlığındaki IŞİD üyesi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nın da 19 Aralık 2025 tarihli yazıyla, IŞİD’in yılbaşı öncesinde Ankara ve İstanbul’da saldırı gerçekleştirebileceği yönünde birimlerini uyardığı öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

Yılbaşı öncesi saldırı hazırlığındaki IŞİD üyesi yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak operasyonunda, yılbaşı öncesinde saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen IŞİD üyesi bir kişi Malatya’da yakalandı.

"SANSAYONEL EYLEM ARAYIŞI"
22 Aralık 2025

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yeni yılda eylem yapmayı planladığı öne sürülen İbrahim Burtakuçin, MİT ve Emniyet ekiplerinin koordineli çalışması sonucu gözaltına alındı.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD’in çağrıları doğrultusunda Noel ve yılbaşı kutlamalarına yönelik saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 137 kişi hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 115 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nın da 19 Aralık 2025 tarihli yazıyla, IŞİD’in yılbaşı öncesinde Ankara ve İstanbul’da saldırı gerçekleştirebileceği yönünde birimlerini uyardığı öğrenildi.

(EMK)

