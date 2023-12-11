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YAŞAM
Yayın Tarihi: 11 Aralık 2023 12:46
 ~ Son Güncelleme: 11 Aralık 2023 14:44
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Yılbaşı kasabası KüçükÇiftlik Park’ta devam ediyor

Aralık ayı boyunca çarpışan arabalar, atlıkarınca, buz pateni pisti, yeme içme alanları ve hediyelik alışveriş stantlarının yer aldığı alanda her hafta sonu konserler de takip edilebilir.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/11/yilbasi-kasabasi-kucukciftlik-parkta-devam-ediyor.jpg

KüçükÇiftlik Park’ın, yılbaşı kasabası Wonder Village, yılbaşı aktiviteleri, atölye çalışmaları ve konserlerle aralık ayı boyunca devam edecek.

Çarpışan arabalar, atlıkarınca, buz pateni pisti, yeme içme alanları ve hediyelik alışveriş stantlarının yer aldığı alanda her hafta sonu konserler de takip edilebilir. 

Wonder Village, 30 Aralık'a kadar pazartesi hariç her gün açık olacak. 

Yılbaşı kasabasındaki konserler şöyle:

15 Aralık’ta Sena Şahin ve Ozbi.
16 Aralık’ta Selin ile trompet sanatçısı, şarkıcı, şarkı yazarı ve prodüktör Barış Demirel; 17 Aralık’ta R&B vokali ve trap müziği harmanladığı parçalarıyla Seda Erciyes ve Adamlar.
21 Aralık’ta The Ringo Jets.
22 Aralık’ta post-punk ve synth-pop müzikleriyle İstanbul’un yeraltı müzik sahnesinde öne çıkan gruplardan Jakuzi ile yerli R&B ve alternatif pop sahnesinin genç yıldızı Kardelen.
23 Aralık’ta hem kendi bestelerine imza atan hem de sevilen şarkıları yorumlayan Jabbar ve indie rock ve dream pop müziği grubu The Away Days.
24 Aralık’ta tarzlar arasında gezinen Selin Sümbültepe ve Yüksek Sadakat.
29 Aralık’ta Ankara çıkışlı indie rock grubu Son Feci Bisiklet.(AÖ)

küçükçiftlikpark
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