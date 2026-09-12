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KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 12.09.2026 09:37 12 Eylül 2026 09:37
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.09.2026 09:49 12 Eylül 2026 09:49
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Yıkılmadan önce son bir gün: Kadıköy’de “Arsa Payı”

Kadıköy’de kentsel dönüşüm nedeniyle yakında yıkılacak bir apartman dairesi, 60’tan fazla bağımsız sanatçının üretim alanına dönüştü. “Arsa Payı” projesi, mülkiyetin metrekarelerle ölçülen değerinin karşısına hafıza, aidiyet ve yaşanmışlığı koyuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yıkılmadan önce son bir gün: Kadıköy’de “Arsa Payı”
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Bağımsız sanat hareketi Subnomad.tv’nin hayata geçirdiği “Arsa Payı”, Kadıköy’de kısa süre sonra yıkılacak bir apartman dairesini geçici bir sanat alanına dönüştürüyor.

Türkiye, İsviçre, Lübnan ve Hollanda’dan 60’ın üzerinde sanatçının işlerini bir araya getiren proje, bugün (12 Eylül) saat 14.00’te kapılarını açıyor ve yalnızca bir gün ziyaret edilebiliyor.

Sokak sanatı, tipografi, resim, heykel, seramik, çini ve paste-up gibi farklı disiplinlerdeki işler, kalıcı bir sergi mekânı yerine ömrü sınırlı bir evin odalarına ve duvarlarına yerleşiyor.

Bir evi ev yapan ne?

“Arsa Payı”, adını bir mülkün hukuki ve ekonomik değerini belirleyen kavramdan alıyor. Ancak proje tam da bu ölçülebilir değerin karşısına ölçülemeyeni koyuyor: Bir evin metrekaresi hesaplanabilir, peki içinde biriken hayat?

Kentsel dönüşümün yalnızca binaları değil, insanlarla yaşadıkları mekân arasındaki bağı da dönüştürdüğünden hareket eden proje; mülkiyet, barınma, aidiyet ve hafıza üzerine düşünmeye çağırıyor.

Yıkılacağını bile bile üretmek

Sanatçılar üretirken eserlerinin bulunduğu mekânın kısa süre sonra yok olacağını biliyor. Böylece geçicilik, serginin bir sonucu olmaktan çıkıp doğrudan üretimin parçasına dönüşüyor.

Projenin sorusu da buradan geliyor:

“Kaybedeceğinizi bildiğiniz bir şey için çaba gösterir miydiniz?”

“Arsa Payı” bugün saat 14.00’ten itibaren Feneryolu Sokak, Saray Apartmanı B Blok No: 28 Daire: 17, Kadıköy’de ziyaret edilebilir.

Sonrasında ev yıkılacak. Bazı işler de onunla birlikte kaybolacak.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
kadıköy Kentsel Dönüşüm
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