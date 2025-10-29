Yıkılan binadaki eczanenin sahibi: Çökmeyi fotoğrafladım

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’nde sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın çöktü. Çökme sonucu 5 kişi enkaz altında kaldı. Şu ana kadar iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı, bir çocuk ise enkazdan sağ çıkarıldı.

Gebze'de 7 katlı bina çöktü: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Yedi katlı binadaki eczanenin sahibi Uğur Aydın, bina ve eczane girişinde dün bir çökme fark ettiklerini söyledi. Aydın durumu dükkan sahibiyle paylaştığını, ekiplerinse ona "Bir şey yok" dediğini öne sürdü.

*Eczanenin sahibi Uğur Aydın (Fotoğraf: AA)

"Dükkan sahibi 'sıkıntı yok' dedi"

Eczane sahibi ve enkazda kaldığı tahmin edilen Levent Bilir’in arkadaşı Uğur Aydın gazetecilerin sorularını yanıtladı:

"Dün akşam Levent’le görüştüm. Kolonun önündeki alüminyum kısmı kendisine gösterdim. Kolonlarda herhangi bir çatlak yoktu. Durumu ilettiğim dükkan sahibinin yetkililerle görüştüğünü ve sıkıntı olmadığını söyledi. Daha önce eczanedeyken deprem yaşadık fakat dükkanda şiddetli sarsıntı hissetmedim. O çökmeler depremde mi olmuş, yoksa depremden sonra mı oldu? Depremden önce olma ihtimali çok düşük de ama kamera kaydına ulaşamadık, kamera odasında kayma olmuş."

Aydın, kolon kesme iddiasına "Kolon kesilecek bir tarafı yok. Zaten 45 metrekare, ortada kolon yok, kesemezsin ki" yanıtını verdi.

"Çökmeyi fotoğrafladım"

Aydın, "Binanın önünde ya da içinde çökme olduğu, bunu da fotoğrafladığınız iddiaları var" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Evet fotoğrafladım, binanın, eczanenin girişinde mermerle kaplı olan yerde çökme ve ‘bel verme (aşağı doğru sarkma)’ dediğimiz olay vardı. Yani dün sabah çalışanlarım eczaneye geldiği zaman fark ediyorlar.

"Fark edilen durumun neden kaynaklandığını bilmiyor. ‘Muhtemelen ya metro ya da zeminde sıvı kaybı’ dediler. Teknik konulara giremem ama eczane, binadan kaynaklı bir yıkım gerçekleşmiyor. Eğer binadan kaynaklanmış bir yıkım gerçekleşmiş olsa bina yan yatmaz.

"Müteahhit belediye ekipleriyle görüşmüş"

"Arka tarafına yani benim eczanenin bodrum katı ve bir üst katına girdiğim zaman orada herhangi bir kapanma yok. Orası açık. Hatta camları bile kırılmamış, bina öne yatmış.

"Ben 10 senedir oradayım. Dün sabah müteahhitle iletişime geçiliyor. Ben zaten şehir dışındaydım. Müteahhit belediye ekipleriyle görüşmüş zaten.

"Kimle görüştü bilmiyorum"

"Bina yıkıldıktan sonra dükkan sahibiyle telefonla yeniden görüştük. Binanın yıkıldığından onun da bilgisi yoktu. Aradım, geldi. Hatta benim yanımda aradı ‘Ağabey bir şey yok dediğiniz, bina çöktü’ dedi. Belediye ekibi mi? Kimle görüştü bilmiyorum. Onu Ergün beye sormanız lazım.

"Dün akşam 20:30-21:00 sıralarında geldim, karanlıkta her yeri göremiyorsunuz, her yerdeki kolonlara baktım, herhangi bir çatlaklık yoktu. Zaten bina içinde zeminde de çatlak yoktu.

"Sadece binanın önünde vardı. O da kaldırıma yakın taraflarında daha sonra birileri söyledi, 'Sabah geçerken biraz yumuşaktı' demişler. Tam olarak bilmiyorum."

