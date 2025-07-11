Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, 53 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Bulut, İstanbul Maslak’taki Acıbadem Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Geçtiğimiz hafta durumu ağırlaşan ve ziyaretçi kısıtlaması getirilen Bulut’un ölüm haberini eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaşarak, “Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut’un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Yiğit Bulut'un medya ve siyasi kariyeri

Yiğit Bulut, kariyerine medya sektöründe başladı. Kanal 6, Kanal E ve CNN Türk gibi televizyon kanallarında ekonomi yorumculuğu yaptı; Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve maliye alanlarında köşe yazıları kaleme aldı.

2009 yılında Habertürk TV’nin genel yayın yönetmenliği görevine getirilen Bulut, bu pozisyonda 2012 yılına kadar görev yaptı. 2014 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, 30 Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanlığı görevine atandı.

Siyasi söylemlerindeki dönüşüm

Bulut, kariyerinin erken dönemlerinde ulusalcı ve eleştirel söylemleriyle tanındı. 2007’de verdiği bir röportajda, dönemin AKP iktidarının ekonomi politikalarını sert şekilde eleştirdi. IMF’yi Türkiye’yi ekonomik olarak en fazla sömüren kurum olarak tanımlayan Bulut, yüksek faiz politikaları ve düşük kurun Türkiye’yi dışa bağımlı hale getirdiğini savundu.

Gezi Direnişi açıklamaları

Bulut’un kamuoyunda en fazla dikkat çeken açıklamalarından bazıları, 2013’teki Gezi Direnişi sırasında geldi. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “faiz lobisi” söylemini destekleyen Bulut, eylemlerin arkasında uluslararası finans çevrelerinin olduğunu öne sürdü. Türkiye'nin tarihi bir bağımsızlık mücadelesi verdiğini belirterek, “Türkiye 170 yıllık boyunduruğunu kırıyor” ifadelerini kullandı.

Zamanla siyasi çizgisinde belirgin bir değişim yaşayan Bulut, daha sonraki yıllarda Erdoğan’a güçlü bir destek verdiğini açıkça ifade etti. Geçmişteki eleştirileri için “kandırılmış olabilirim” diyen Bulut, yaşadığı fikir değişimini bir “aydınlanma süreci” olarak tanımladı. Erdoğan’ın liderliğini “vazgeçilmez” olarak nitelendirerek, “Bugün Erdoğan için ölmek gerekirse, ben ölürüm” açıklaması ile dikkat çekmişti.

(EMK)