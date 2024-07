Yiğit Bener “Arafta Düet”i anlattı: Satranç oynar gibi yazdık

Sinan ve Ayvaz Dere.

Biri hayatını insan hakları mücadelesine adamış bir avukat, diğeri işkenceci emekli bir general.

İkisinin ortaklaştığı konular, ayrı düştükleri yerler, arafta kalma halleri, zıtlıkları, itirazları, mizahları ve memleket halleri…

Bu bir kitap.

Anladığınız üzere Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Yiğit Bener’in kitabı, “Arafta Düet”.

Kitabın kahramanları bence tıpkı iki yazarı gibi, arafta. Hatta okuru da öyle. En azından okurken size geçen his.

Bitirdiğinizde “arkası gelecek mi?” ya da aksine “bitti sonunda” dediğiniz, nihayetinde arada kaldığınız bir kitap.

Yazar Yiğit Bener ve avukatların ifadesi ile “üretilmiş deliller” ile yedi buçuk yıldır hapiste tutulan siyasetçi Selahattin Demirtaş’ın birlikte yazdığı “Arafta Düet”, okurla buluşur buluşmaz dikkat çekti.

Kitabın eş yazarlarından Yiğit Bener’le söyleşmek üzere zoom’da bir araya geldik.

Önce şu mesajı iletti:

“Başlamadan önce, Selahattin Demirtaş'ın da size ve tüm okurlarınıza selam ve sevgilerini iletiyorum. Kendisi de yanımızda olmak isterdi. Zaten iki kişi yazdığımıza göre benim söyleyişi tek başına yapmam anormal. Biliyorsunuz teknik sebeplerden ötürü ne yazık ki katılamıyor. Bulunduğu yer hem çok sıcak hem de internet çekmiyor. Ketıl da bu seferlik bozulmuş.”

Sonrasında söyleşi de kitabın sayfalarını çevirircesine su gibi aktı.

Yazar Bener, “Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden firarı edebiyatla oluyor” diyor.

Devam ediyor:

“Demek ki dostluk ve kardeşlik pekâlâ, hatta birbirini görmeden bile mümkünmüş. Selahattin'in söylediği gibi, “faşist olmamak yeter.”

Bener anlatıyor.

Öncelikle Selahattin Demirtaş ile birlikte bu kitabı yazma fikri nasıl oluştu?

Biz, Selahattin Demirtaş'la önceden tanışmıyorduk aslında. Ben ona zamanında oy vermiş, siyasi görüşlerine kendimi çok yakın hissetmiş biriyim. İnsan olarak da o mizacıyla, mizahıyla, zekasıyla benim gönlümü fethetmiş bir siyaset insanı benim için.

Hapse girmesi milyonlarca insan gibi beni de derinden etkiledi. O kadar değerli bir insanın hapiste olması hoş değil ve daha da sevimsiz olan belki bizlerin de hiçbir şey yapamıyor olmamız. Yani bu duruma itirazımızı dillendirmek için hiçbir kanala sahip olmayışımız benim çok canımı sıkıyordu.

“Ne yapalım, bizim ülkede bu işler böyledir, o bizim özgürlüğümüz için de mücadele etti ama bedelini tek başına ödesin” demek, benim içime hiç sinmedi.

O yüzden ne yapayım, nasıl dayanışmamı ileteyim diye düşünürken bir söyleşisinde edebiyata çok merak saldığını okudum.

Ona kitap yollamaya başladım. Yaklaşık beş yıl bu şekilde mektuplaşmalar oldu. Edebiyat üzerine sohbetler ediyorduk. Sonrasında geçen yıl Mayıs seçimlerindeki hayat kırıklığını da hep beraber yaşadıktan sonra, o yenilgi duygusunu yaşadık.

Bu arada Selahattin Demirtaş'in ilk kitabı çıktı “Seher”. Ben de büyük bir merakla aldım, okudum ve baktım ki, bu hapishanede bir siyasetçinin mesaj vermek için ya da bir hobi olarak yazılmış bir kitap da değil.

Gerçek bir edebiyat eseri. Hemen kitap hakkında bir yazı yazdım. Sonra Demirtaş'ın diğer kitapları çıktıkça onların hakkında da yazı yazdım. O da o yazıları görmüş, bana bir selam yolladı bir söyleşisinde.

Neydi bu üzerinde durduğunuz sürekli dile getirdiğiniz nokta?

“Selahattin'in edebiyat sayesinde hapishaneden firar ettiğini” söylemişimdir. Yani öyle bir düş gücü var ki, sadece bedenini içeride tutuyorlar.

Siyaseten konuşmaları ve diğer duruşu tavırları tamamen hapishane duvarlarını aşıyor. Edebiyatla firar ediyor. Ben de ona firarlığında eşlik etmeyi önerdim. Bir yandan da o kadar yoğun mesaisi var ki hapishanede, acaba gereksiz yere böler miyim diye korkuyordum.

Sonra derken, “biz seninle beraber bir roman yazsak mı” dedi.

Mutlu oldum ve çok onur duydum. Onun beni o kadar yakın hissetmesine, böyle bir öneriyi bana getirmesine…

Yayınlamak hedefi ile mi yola çıktınız?

Hayır. Romanın hikayesi tamamen aramızda, iki edebiyatçı dostun bir ortak oyunu olarak ortaya çıktı. Başta yayınlamak gibi bir hedefte koymadık kendimize. Ne içerik, ne karakterleri konuştuk; ne de alkışı. Hiçbir şey konuşmadık.

Dedik ki biz bunu bir oyun olarak karşılıklı böyle hamleler, satranç hamleleri gibi yazalım.

Bittiğinde içimize sinerse yayınlamayı düşünürüz dedik. Yani o anlamda da bir yayın projesiyle dahi çıkmadı bu roman ortaya. Tamamen iki edebiyatçı dostun ürünü diyebilirim.

Peki, tam da bunu soracaktım aslında. Yani siz yazıp ona gönderiyordunuz, o da kaldığı yerden mi devam ediyordu yoksa mesela karakteri yeniden mi yazıyordu?

Ayrıntılı olarak nasıl yazdığımızı çok açık anlatmak istemiyoruz. Biraz bizim iç mutfağımız. Bir de şu çünkü, işte o bölümü o yazdı, bu bölümü ben yazdım dersek, bir kısım okur, kimin neyi yazdığı üzerinden romanı değerlendirmeye ve yorum yapmaya kalkacak. Halbuki bu roman bir bütün.

Biz şunu söylüyoruz, bu romanın her bir satırı, her bir cümlesi, hatta her bir virgülünde bile ikimizin eşit derecede sorumluluğu var ve bu bir bütün. Belki belli bölümleri birimiz, öbürü de diğer bölümleri yazmıştır.