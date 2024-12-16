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Yayın Tarihi: 16 Aralık 2024 10:18
 ~ Son Güncelleme: 16 Aralık 2024 10:20
1 dk Okuma

Yetvart Tomasyan’ın cenaze töreni programı belli oldu

Yayıncı ve yazar, yarın Zeytinburnu'ndaki Balıklı Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Yetvart Tomasyan’ın cenaze töreni programı belli oldu
Fotoğraf: Berge Arabian / Agos Gazetesi

Aras Yayıncılık’ın kurucularından, yazar ve yayıncı Yetvart Tomasyan’ın cenaze töreni programı belli oldu.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Tomasyan, 13 Aralık gecesi, 75 yaşındayken hayatını kaybetti.

Agos Gazetesi’nin aktardığına göre, Tomasyan’ın cenazesi, yarın (17 Aralık Salı) saat 14.00'da Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’ndeki törenin ardından Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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Hrant Dink, Ardaşes Margosyan ve Mıgırdiç Margosyan ile birlikte 1993 yılında Aras Yayıncılık’ı kuran Tomasyan, yayınevinin kuruluşunu şöyle anlatmıştı:

Ermeni toplumu zor zamanlar geçiriyordu, sesi duyulmuyordu. Ermeniler sessizce, kabuklarına çekilmiş bir şekilde yaşıyordu. Bazen işler çığırından çıkıyordu, ama ne yapılabilirdi? Sonuçta biz büyük bir topluluk değiliz.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
yetvart tomasyan Aras Yayıncılık Agos gazetesi türkiyeli ermeniler hrant dink Sarkis Seropyan
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