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YAŞAM
Yayın Tarihi: 17 Aralık 2024 16:54
 ~ Son Güncelleme: 17 Aralık 2024 16:54
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Yetvart Tomasyan, son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninde vaazı veren Üstrahip Hovagim Seropyan: “Geçmişine aşık, geleceğe yürüyen biriydi.”

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Yetvart Tomasyan, son yolculuğuna uğurlandı
Fotoğraf: İşhan Erdinç / Agos Gazetesi

Aras Yayıncılık’ın kurucularından, yazar ve yayıncı Yetvart Tomasyan’ın (Tomo Abi) cenaze töreni bugün düzenlendi.

Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’ndeki törenin ardından Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilen Tomasyan’ın cenazesine gelen kalabalık, kiliseye sığmadı.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre Patrik Sahag Maşalyan'ın ve ruhanilerin de katıldığı cenaze töreninde vaazı Üstrahip Hovagim Seropyan verdi.

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Seropyan, Tomasyan'ın hayat hikâyesinden pasajlar aktardı ve Tomasyan'ın yaptığı her işi sevgiyle yaptığını söyledi. Toplanan kalabalığın bunun bir göstergesi olduğunu vurgulayan Seropyan, Tomasyan'ın ardından "Geçmişine aşık, geleceğe yürüyen biriydi," dedi.

Tomasyan'ın, yazar ve yayıncı Rober Koptaş tarafından hazırlanan kapsamlı yaşam öyküsünü okumak için tıklayın. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
yetvart tomasyan Aras Yayıncılık türkiyeli ermeniler
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