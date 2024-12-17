Yetvart Tomasyan, son yolculuğuna uğurlandı

Aras Yayıncılık’ın kurucularından, yazar ve yayıncı Yetvart Tomasyan’ın (Tomo Abi) cenaze töreni bugün düzenlendi.

Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’ndeki törenin ardından Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilen Tomasyan’ın cenazesine gelen kalabalık, kiliseye sığmadı.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre Patrik Sahag Maşalyan'ın ve ruhanilerin de katıldığı cenaze töreninde vaazı Üstrahip Hovagim Seropyan verdi.

Yetvart Tomasyan kimdir?

Seropyan, Tomasyan'ın hayat hikâyesinden pasajlar aktardı ve Tomasyan'ın yaptığı her işi sevgiyle yaptığını söyledi. Toplanan kalabalığın bunun bir göstergesi olduğunu vurgulayan Seropyan, Tomasyan'ın ardından "Geçmişine aşık, geleceğe yürüyen biriydi," dedi.

Tomasyan'ın, yazar ve yayıncı Rober Koptaş tarafından hazırlanan kapsamlı yaşam öyküsünü okumak için tıklayın. (TY)