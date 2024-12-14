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Yayın Tarihi: 14 Aralık 2024 15:22
 ~ Son Güncelleme: 14 Aralık 2024 15:33
2 dk Okuma

Yetvart Tomasyan kimdir?

13 Aralık 2024 gecesi hayatını kaybeden yayıncı ve yazar, Aras Yayıncılık’ın da kurucularındandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yetvart Tomasyan kimdir?
Fotoğraf: Can Tiryaki

Yayıncı ve yazar.

Mıgırdiç Margosyan, Ardaşes Margosyan ve Hrant Dink ile birlikte, 1993’te yayın hayatına başlayan Aras Yayıncılık’ın dört kurucusundan.

Ermeni kültürü ve edebiyatını tanıtmak için önemli çalışmalara imza attı. Özellikle Türkiye’deki Ermeni toplumunun sesi olmaya çalıştı.

1915 Ermeni Soykırımı, hayatı ve çalışmaları üzerinde derin bir etki bıraktı.

Çalışmalarını Agos Gazetesi'nde de yürüttü ve bu alanlardaki katkılarıyla toplumlar arası diyalog ve anlayışın gelişmesine öncülük etti.

1949, İstanbul doğumlu.

Hrant Dink ve Yetvart Tomasyan, İstanbul'da bir meyhanede.
Aras Yayıncılık’ın kurucularından Yetvart Tomasyan vefat etti
Aras Yayıncılık’ın kurucularından Yetvart Tomasyan vefat etti
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2015 yılında hayatını kaybeden Agos Gazetesi Ermenice sayfaları editörü Sarkis Seropyan’ın ardından kaleme aldığı yazıda, Aras’ın ilk günlerini ve Agos Gazetesi’ne giden yolu şöyle anlatıyordu:

Aras’tan Agos’a...

"Aras Yayıncılığı kurmuşuz, üçe beş, on beş metre kare bir oda… Bu odada üç masa var, üç insan devamlı orda oturuyorlar, çalışıyorlar, üç insan da hafta içinde gelip gidiyorlar. Gelen, masaların birinin ucuna ilişiyor, çalışmaya başlıyor. İki de misafir sandalyesi var, kapının arkasında, gelen giden misafirler de orada oturuyorlar. Üçüncü bir misafir geldiğinde ayakta kalıyor, daracık bir oda, hatta misafir oturduğunda kapı tam açılamıyor, kapı açıldığında oturanın dizine çarpıyor ve yarım açılıyor.

“Üç tane devamlı misafirimiz var: Sarkis Seropyan, Mardiros Balıkçıoğlu ve Yelda. Her gün uğruyorlar desem doğrudur. Sarkis Abi ve Mardiros Abi dev gibi iki insan, zaten yan yana sığmıyorlar. Sarkis Abi’nin Paylin’le arası açık, ‘Yahu’ diyor, ‘Paylin’e kırk kere söyledim, şuracıkta bana bir masa ayarlamadı.’ Paylin dırdırlanıyor, ‘Sarkis Abi, senin dizinden kapı açılmıyor, masayı nereye koyayım?’ Bu diyalog seneyle sürdü, ta ki Hrant bir gün, ‘Abi gelin, gazete çıkaralım’ lafını ortaya atana kadar.

“Kitap yayını Hrant’ın heyecanını kesmemiş, tatmin olamıyordu, illa tutturdu ‘Haftalık gazete çıkaralım’... Toplantı üzerine toplantı, Sarkis Abi Hrant’ın yanında, veriyor gazı. Bir altı ay geçti, en sonunda Hrant, ‘Ben ayrılayım gideyim, gazete çıkaracağım’ dedi, Sarkis Abi’yle gitti. Hiç unutmuyorum o heyecanını. Agos’un sıfır sayısını Maçka Maden Fakültesi G amfisinde Sayat Nova Korosu’nun konserine getirmiş, fuayede büyük bir keyifle dağıtıyordu. Uçuyordu…” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
yetvart tomasyan Aras Yayıncılık Agos gazetesi Yetvart Tovmasyan
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Aras Yayıncılık’ın kurucularından Yetvart Tomasyan vefat etti
Bugün 14:44
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