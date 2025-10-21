Yetkisizlik kararı: CHP'li Karabat ve Bulut’un dosyası Ankara’ya gönderildi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında rüşvet aldıkları iddia edilen CHP Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkındaki dosya, fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında halen milletvekili olan Karabat ve Bulut hakkında 19 Temmuz 2024 tarihinde rüşvet iddialarına ilişkin dosyanın ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Delilleriyle birlikte fezleke hazırlanması amacıyla dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yetkisizlik kararıyla gönderilmiştir” denildi.

Soruşturma, kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülüyor.

