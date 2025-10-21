ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 21 Ekim 2025 13:55
 ~ Son Güncelleme: 21 Ekim 2025 13:57
1 dk Okuma

Yetkisizlik kararı: CHP'li Karabat ve Bulut’un dosyası Ankara’ya gönderildi

Açıklamada, “Delilleriyle birlikte fezleke hazırlanması amacıyla dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yetkisizlik kararıyla gönderilmiştir” denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında rüşvet aldıkları iddia edilen CHP Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkındaki dosya, fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında halen milletvekili olan Karabat ve Bulut hakkında 19 Temmuz 2024 tarihinde rüşvet iddialarına ilişkin dosyanın ayrıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Delilleriyle birlikte fezleke hazırlanması amacıyla dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yetkisizlik kararıyla gönderilmiştir” denildi.

Soruşturma, kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülüyor.

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi tamamlandı
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi tamamlandı
20 Ekim 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
aziz ihsan aktaş CHP özgür karabat
