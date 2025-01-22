Yetki karmaşası ve denetim eksikliği: 76 canı kurtarmak mümkün müydü?

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) ve Derneği’nin Başkanı Taner Kaboğlu, Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesinin asıl faktörlerden birinin yıllardır ihmal edilen denetim sorunlarından kaynaklandığını söyledi.

Kaboğlu, tekrar gündeme gelen denetim tartışmalarını işaret ederek, “Ne zaman yangın çıksa bu konuları hatırlıyoruz. Oysa bu yaşam alanlarının düzenli olarak denetlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yetki karmaşası

Yangın önlemlerinin kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurgulayan Kaboğlu, yetki karmaşası ve bilgi eksikliğinin denetim süreçlerini aksattığını belirtti.

Kaboğlu, “Binaların denetim sorumluluğu itfaiyenin merkezi hale getirilmesiyle çözülür. İtfaiye personelinin uzmanlık alanları ve deneyimi sayesinde, yangın önleme mekanizmaları daha etkili bir şekilde hayata geçirilebilir” diyerek çözüm önerilerini sıraladı.

Kaboğlu'na göre, yangınlara karşı korunma mekanizmalarının değerlendirilmesi ve denetlenmesi itfaiyenin uzmanlığına bırakılmalı. Ancak mevcut sistemde bu sorumluluk bakanlıklar veya diğer kurumlar arasında dağıtılmış durumda, bu da etkinliği azaltıyor.

Eğer itfaiye teşkilatı denetim süreçlerinde merkezi bir rol üstlenmiş olsaydı, otelin yangın güvenliği mekanizmaları daha sıkı bir şekilde kontrol edilebilirdi.

"Denetim yapacak kişilerde deneyim var mı?"

Kabaoğlu’nun anlatımlarından öne çıkan noktalar şöyle:

*Öncelikle, her zaman binaların denetlenmesi gerekiyor. Bu denetlemeyi de itfaiyenin yapması gerekiyor. Fakat itfaiyelerden bu görev alındığı için şimdi bir yerde yangın çıktığında tartışma ‘senin görev alanındaydı, benim görev alanım değildi’ üzerinden ilerliyor. Şimdi gördüğümüz gibi sorumluluk Turizm Bakanlığı’ndaydı, yok öbür bakanlıkta gibi tartışılıyor. Oysa bir yerde bu binaların denetleme işlemlerinin o bölgedeki itfaiye tarafından yapılması gerekiyor.

*Ayrıca, denetimleri yapacak kurum bakanlık dahi olsa bu denetimi yapacak kişilerde bu konuda bilgi ve deneyim var mı? Yangın konusunda gerekli bilgiye donamıma sahip olamayan müfettişlerin denetlemesi de sorunu çözmeyecektir.

*Çözüm olarak, binaların yangınlara karşı yeteri oranda korunma mekanızmalarının olup olmadığını itfaiye teşikalatın merkezi hale getirerek çözebilirsiniz. İtfaiyelein yönemi merkezi hale getirildikten sonra bu konuda bilgisi ve deneyimi olan görevliler bu denetimleri yapacaklardır.

*Başka bir çözüm önerisi de şu, tıpkı yabancı ülkelerdeki gibi bu denetim işlerinin belirli firmalara verilmesi. O firmaların da bu konuda yeterliliği olması gerekiyor.

*Bize çok fazla böyle yangın ihbarları geliyor, alarm çalıyor, merdivenler vs gibi yangından kurtulma mekanizmaları insanlar oralardan çıkabiliyor. Bu sistemin kurulup kurulmadığı en baştan denetlenmeli ve bu denetleme işlemleri belirli sürelerde yapılmamlı.

*Türkiye’de yönetmeliğe göre, bir kurum kendisi isterse bu denetimi yaptırıyor. Örneğin bu belediyenin 2007’de denetlendiği yönünde iddialar var 18 yıldır denetimi yapılmamış bir binadan söz ediyoruz. Asıl olarak bu sistemin sorgulanması gerekiyor.

*Bakanlıklarda ilgili denetimleri yapabilecek insan ve teknik ekipman var mı bu da ayrı bir sorun. Asıl bu sorunların giderilmesi gerekiyor.

*Bizim ülkemizdeki yönetmelik alanındaki en etkili ve ileri yönetmelik fakat uygulanmıyor. Kağıt üzerinde her şey normal fakat sahaya inildiğinde uygulama öyle olmuyor. İkinci olarak da şunu vurgulamak gerekiyor bir binayı korumak oradaki işletmeyi yapanların orayı işletenlerin sorumluluğundadır.

*Yangına karşı en pahalı sistemleri kurun, en etkili önlemleri alın fakat gerekli denetimleri yaptırmak gibi bir sorumluluk hissetmiyorsa orayı o binayı işletenler her zaman böyle sorunlar çıkacaktır.

BEŞ BAKAN, KARTALKAYA’DA "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut, iki yangın merdiveni var"

KARTALKAYA'DA OTEL YANGINI TMMOB: 2008’de yapılması gereken otomatik yağmurlama sistemi yapılmamış

(EMK)