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Yayın Tarihi: 22 Ocak 2025 13:10
 ~ Son Güncelleme: 22 Ocak 2025 16:33
4 dk Okuma

Yetki karmaşası ve denetim eksikliği: 76 canı kurtarmak mümkün müydü?

"TÜYAK Başkanı Taner Kaboğlu, "Denetimler merkezi bir yapıya kavuşturulmadıkça bu tür trajediler devam edecek" diye uyardı.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Fotoğraf, bir yangın sonrası ağır hasar görmüş bir iç mekânı gösteriyor. Görüntü, yuvarlak bir pencere ya da açıklık üzerinden çekilmiş. İç mekânda zemin tamamen yanık ve kömürleşmiş halde. Mobilya ya da diğer eşyalardan geriye kalan parçalar kül olmuş ya da erimiş durumda. Arka planda, dışarıdan ışık alan birkaç kırık pencere görülüyor ve duvarlarda yanık izleri dikkat çekiyor. Mekânın genel atmosferi, yangının ne denli büyük bir yıkıma yol açtığını açıkça yansıtıyor. Gri ve siyah tonlar, yerleşimin tamamen harap olduğunu ve geri dönülemez bir hasarı ifade ediyor.
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) ve Derneği’nin Başkanı Taner Kaboğlu, Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesinin asıl faktörlerden birinin yıllardır ihmal edilen denetim sorunlarından kaynaklandığını söyledi.

Kaboğlu, tekrar gündeme gelen denetim tartışmalarını işaret ederek, “Ne zaman yangın çıksa bu konuları hatırlıyoruz. Oysa bu yaşam alanlarının düzenli olarak denetlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yetki karmaşası

Yangın önlemlerinin kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurgulayan Kaboğlu, yetki karmaşası ve bilgi eksikliğinin denetim süreçlerini aksattığını belirtti.

Kaboğlu, “Binaların denetim sorumluluğu itfaiyenin merkezi hale getirilmesiyle çözülür. İtfaiye personelinin uzmanlık alanları ve deneyimi sayesinde, yangın önleme mekanizmaları daha etkili bir şekilde hayata geçirilebilir” diyerek çözüm önerilerini sıraladı.

Kaboğlu'na göre, yangınlara karşı korunma mekanizmalarının değerlendirilmesi ve denetlenmesi itfaiyenin uzmanlığına bırakılmalı. Ancak mevcut sistemde bu sorumluluk bakanlıklar veya diğer kurumlar arasında dağıtılmış durumda, bu da etkinliği azaltıyor.
Eğer itfaiye teşkilatı denetim süreçlerinde merkezi bir rol üstlenmiş olsaydı, otelin yangın güvenliği mekanizmaları daha sıkı bir şekilde kontrol edilebilirdi.

"Denetim yapacak kişilerde deneyim var mı?"

Kabaoğlu’nun anlatımlarından öne çıkan noktalar şöyle:

*Öncelikle, her zaman binaların denetlenmesi gerekiyor. Bu denetlemeyi de itfaiyenin yapması gerekiyor. Fakat itfaiyelerden bu görev alındığı için şimdi bir yerde yangın çıktığında tartışma ‘senin görev alanındaydı, benim görev alanım değildi’ üzerinden ilerliyor. Şimdi gördüğümüz gibi sorumluluk Turizm Bakanlığı’ndaydı, yok öbür bakanlıkta gibi tartışılıyor. Oysa bir yerde bu binaların denetleme işlemlerinin o bölgedeki itfaiye tarafından yapılması gerekiyor.

*Ayrıca, denetimleri yapacak kurum bakanlık dahi olsa bu denetimi yapacak kişilerde bu konuda bilgi ve deneyim var mı? Yangın konusunda gerekli bilgiye donamıma sahip olamayan müfettişlerin denetlemesi de sorunu çözmeyecektir.

*Çözüm olarak, binaların yangınlara karşı yeteri oranda korunma mekanızmalarının olup olmadığını itfaiye teşikalatın merkezi hale getirerek çözebilirsiniz. İtfaiyelein yönemi merkezi hale getirildikten sonra bu konuda bilgisi ve deneyimi olan görevliler bu denetimleri yapacaklardır.

*Başka bir çözüm önerisi de şu, tıpkı yabancı ülkelerdeki gibi bu denetim işlerinin belirli firmalara verilmesi. O firmaların da bu konuda yeterliliği olması gerekiyor.

*Bize çok fazla böyle yangın ihbarları geliyor, alarm çalıyor, merdivenler vs gibi yangından kurtulma mekanizmaları insanlar oralardan çıkabiliyor. Bu sistemin kurulup kurulmadığı en baştan denetlenmeli ve bu denetleme işlemleri belirli sürelerde yapılmamlı.

*Türkiye’de yönetmeliğe göre, bir kurum kendisi isterse bu denetimi yaptırıyor. Örneğin bu belediyenin 2007’de denetlendiği yönünde iddialar var 18 yıldır denetimi yapılmamış bir binadan söz ediyoruz. Asıl olarak bu sistemin sorgulanması gerekiyor.

*Bakanlıklarda ilgili denetimleri yapabilecek insan ve teknik ekipman var mı bu da ayrı bir sorun. Asıl bu sorunların giderilmesi gerekiyor.

*Bizim ülkemizdeki yönetmelik alanındaki en etkili ve ileri yönetmelik fakat uygulanmıyor. Kağıt üzerinde her şey normal fakat sahaya inildiğinde uygulama öyle olmuyor. İkinci olarak da şunu vurgulamak gerekiyor bir binayı korumak oradaki işletmeyi yapanların orayı işletenlerin sorumluluğundadır.

*Yangına karşı en pahalı sistemleri kurun, en etkili önlemleri alın fakat gerekli denetimleri yaptırmak gibi bir sorumluluk hissetmiyorsa orayı o binayı işletenler her zaman böyle sorunlar çıkacaktır.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kartalkaya Otel Yangını Grand Kartal Otel bolu Taner Kaboğlu
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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