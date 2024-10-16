Yeşim Akbaş dosyasında istinaf bekleniyor: Şüpheli eski eşini de darp etmiş

Yeşim Akbaş, neşeli ve hayat dolu bir genç kadındı. Ancak 26 yaşında hayatını kaybetti. 14 Nisan 2023'te Manisa'nın Demirci ilçesinde, Demirci Emniyet Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olarak görev yapan Doğan Can Y.'nin kaldığı lojmanda başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Hastaneye kaldırılan Akbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sanık Doğan Can Y., olayın bir intihar olduğunu iddia ediyor. Ancak Yeşim'in ailesi, kızlarının intihar etmeyeceğini söylüyor ve öldürüldüğüne inanıyor.

Sanık hakkında yerel mahkemenin beraat kararına rağmen, Yeşim Akbaş’ın ailesi ve avukatları adalet arayışlarını sürdürüyor.

Yeşim Akbaş’ın ailesinin avukatları, 20 Ağustos 2024’te İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi'ne istinaf başvurusu yaptı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, ailenin talepleri çok net: Sanığın tutuklanması ve cinayetin açığa çıkması.

"Yeşim’i bizden aldılar"

Yeşim Akbaş’ın ailesi, kızlarının intihar etmediğini ve haksız bir şekilde yaşamını yitirdiğini söyleyerek yerel mahkemenin kararına isyan ediyor.

Yeşim’in annesi Aysun Akbaş, "Kızım silahı eline alacak biri değildi. Onu bizden aldılar, adalet istiyoruz" diyor.

"Şüpheli eski eşinin de kafasına silah dayamış"

bianet’e konuşan Yeşim Akbaş’ın annesi Aysun Akbaş, şunları söyledi:

“Şüphelinin eski eşinin ses kayıtları ortaya çıktı. Bunlar mahkemeye de sunuldu. Kadın, bu adamın kendisini darp ettiğini, kafasına silah dayadığını ve şiddete meyilli biri olduğunu söylüyor. Mahkeme bunu dikkate almadı. Sadece Yeşim’in intihar ettiğine odaklandılar. Benim kızım intihar etmedi. Adli tıp raporunda yazmamasına rağmen, bilirkişi ve karşı tarafın avukatı Yeşim’in kanında antidepresan olduğunu söylüyor. Adli tıp otopsi raporunda, atışın başına dayayarak yapıldığını gösteren bir test yapılmamış. Böylece olaylar sadece bitişik atış diye değerlendirilmiş. Şüphelinin psikolojisi değerlendirilmedi, Yeşim’e hep saldırıldı. Şüphelinin eski eşini darp edip kafasına silah dayaması, kadının kendi beyanlarına rağmen mahkemece dikkate alınmadı. Şüphelinin evindeki ilaçları şüpheli kullanıyor mu, bu da test edilmedi. Şüphelinin olaydan bir süre önceki alkollü kazası gündem olmadı. Böyle şaibeli olaylarda oy çokluğuyla alınır bu kararlar, mahkeme birden 180 derece dönüp oy birliğiyle karar aldı.”

Ailenin avukatları, sanığın delil karartma girişiminde bulunduğunu ve olay yerinin kasıtlı olarak manipüle edildiğini iddia ederek, sanığın bir an önce tutuklanması gerektiğini vurguluyorlar. Aile, sanığın serbest kalmasıyla adaletin yerini bulmadığını, aksine adaletin zarar gördüğünü düşünüyor.

Sanık avukatının çelişkili savunması

Sanık Doğancan Y.'nin avukatlarının savunmasında çelişkili noktalar var. Yeşim Akbaş’ın ölümünü intihar olarak nitelendiren savunmada, sanığın sürekli değişen ifadeleri ve delillerin tutarsızlığı dikkat çekiyor.

*Çelişkili Beyanlar: Doğancan Y., olayın ardından verdiği ilk ifadesinde, Yeşim’in silahla oynarken kendini vurduğunu söylemişti. Ancak daha sonra bu ifadesini değiştirerek, Yeşim’in banyoda vurulmuş halde olduğunu ve onu orada bulduğunu iddia etti. Sonraki ifadesinde ise Yeşim’i yatakta bulduğunu belirtti. Bu çelişkili ifadeler, olayın kasıtlı olarak manipüle edildiğine dair güçlü bir şüphe yaratıyor.

*Delil Karartma ve Olay Yerini Manipüle Etme: Aile avukatlarının iddialarına göre, Doğancan Y. olaydan sonra ellerini yıkamış, kıyafetlerini değiştirmiş ve delillerin bir kısmını yok etmeye çalışmıştır. Ayrıca olay yerindeki polislerin de sanığa yardımcı olduğu, silahın yerinden çıkarılarak başka bir yere götürüldüğü belirtiliyor. Bu tür eylemler, sanığın olayın üzerini örtmeye çalıştığını gösteriyor. Ancak yerel mahkeme, bu hayati noktaları dikkate almadan beraat kararı verdi.

*İntihar Tezinin Zayıflığı: Sanık avukatı, Yeşim’in depresyon tedavisi gördüğünü ve bu yüzden intihar ettiğini savunuyor. Ancak Yeşim’in ölmeden kısa bir süre önce işyerindeki makinelerin bakımını planladığı, hayatla ilgili planlar yaptığı göz ardı ediliyor. İntihara meyilli bir kişinin bu tür detaylara önem vermesi olağan dışı. Aile avukatları, Yeşim’in hayat dolu bir insan olduğunu, intihar edecek bir ruh halinde olmadığını vurguluyor.

"Adaletin yerini bulmasını istiyoruz"

Yeşim Akbaş’ın ailesi ve avukatları, yerel mahkemenin eksik değerlendirmelerle verdiği beraat kararının kaldırılması ve sanığın "Kadına Karşı Kasten Öldürme" suçundan yargılanmasını talep ediyor. Aile avukatları, sanığın delilleri karartarak olay yerini manipüle ettiğini, çelişkili beyanlar verdiğini ve Yeşim’in intihar ettiği savının hiçbir somut delille desteklenmediğini belirtiyor.

Avukatların talepleri şöyle:

Sanığın delil karartma ve kaçma şüphesi nedeniyle derhal tutuklanması

Yerel mahkemenin verdiği beraat kararının kaldırılması

Sanığın, kadına karşı işlenen kasten öldürme suçundan en ağır cezayı alması

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(EMK)