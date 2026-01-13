Yeşim Akbaş dosyasında delil karartma davası: İki polis hakim karşısında

Manisa’nın Demirci ilçesindeki polis lojmanında 27 yaşındaki Yeşim Akbaş’ın başından vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, delilleri kararttıkları iddiasıyla yargılanan polis memurları Fatih K. ve Mehmet K. hakim karşısına çıktı.

“Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamasıyla açılan davada sanıklar suçlamaları reddetti. Mahkeme, komiser yardımcısı Doğan Can Y. ile bazı polislerin tanık olarak dinlenmesine ve ana dosyanın Yargıtay’dan dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı 7 Temmuz’a erteledi.

Yeşim Akbaş, 14 Nisan 2023’te komiser yardımcısı Doğan Can Y.’nin kaldığı lojmanda başından vurulmuş halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayda kullanılan silahın Doğan Can Y.’ye ait olduğu belirlenmiş, Y. önce adli kontrolle serbest bırakılmış, ardından tutuklanmıştı. Ancak “kadına karşı kasten öldürme” suçundan yargılandığı davada 12 Temmuz 2024’te beraat etmişti. Ailenin itirazı üzerine dosya Yargıtay’a taşındı.

Ailenin talebiyle hazırlanan akademik raporda olayın intihar olmadığına işaret eden ciddi bilimsel çelişkiler bulundu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da beraat kararının bozulmasını istedi. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni kamera görüntülerinde, olay yeri incelemesi yapılmadan önce silahın yerinin değiştirildiği ve delillerin yok edilmesine yönelik işlemler yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine iki polis memuru hakkında ayrı bir dava açıldı.

Duruşma sonrası konuşan Akbaş ailesinin avukatı Hazal Kısa Bilici, “Yeşim Akbaş’a söz verdik. Sorumluların tamamı yargılanana kadar mücadelemiz sürecek” dedi.

(EMK)