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Yayın Tarihi: 23 Mayıs 2025 16:54
 ~ Son Güncelleme: 23 Mayıs 2025 17:02
2 dk Okuma

Yeşim Akbaş davasında Yargıtay savcılığından bozma talebi: İntihar değil, cinayet

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Başsavcılık görüşünü dikkate alarak beraat kararını bozup bozmayacağına karar verecek. Bozma kararı çıkarsa, sanık Doğan C. Y. hakkında yeniden yargılama yapılacak.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Yeşim Akbaş davasında Yargıtay savcılığından bozma talebi: İntihar değil, cinayet
Görsel: csgorselarsiv.org

Manisa’da polis lojmanında şüpheli şekilde ölen 26 yaşındaki Yeşim Akbaş’ın davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. Başsavcılık, olayın intihar değil, cinayet olabileceğine dair güçlü deliller bulunduğunu vurguladı.

Polis lojmanında başından vurulmuş halde bulundu

14 Nisan 2023 tarihinde Manisa’nın Demirci ilçesinde komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız’a ait polis lojmanında başından silahla vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan silahın Yıldız’a ait olduğunun belirlenmesi üzerine Yıldız önce adli kontrolle serbest bırakıldı, ardından tutuklandı. Ancak hakkında açılan davada mahkeme beraat kararı verdi.

Aile adalet mücadelesi başlattı

Yeşim Akbaş’ın annesi Aysun Akbaş, defalarca kamuoyuna seslenerek kızının intihar etmediğini ve olayın yeniden soruşturulması gerektiğini belirtti. “Kızım için adalet istiyorum” diyen Akbaş, Adalet Bakanlığı’na da çağrıda bulundu.

Başsavcılık: Deliller cinayet ihtimalini güçlendiriyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel mahkemenin beraat kararının temyizi üzerine dosyayı inceledi ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne gönderdiği tebliğnamede, kararın bozulması yönünde görüş bildirdi. Başsavcılığın değerlendirmesine göre:

·         Maktulün olaydan önceki davranışlarında intihar eğilimi olduğuna dair hiçbir bulgu yok.

·         Maktulün başından vurulma pozisyonu intihar ile bağdaşmıyor.

·         Olay yerindeki atış artıkları ve kovan-çekirdek yerleşimi, delillerle oynanmış olabileceğini gösteriyor.

·         Maktul ile sanık arasında fiziksel mücadele izleri tespit edildi: tırnak arası doku örnekleri sanığa ait, sanığın yanağında tırnak izleri bulunuyor.

·         Sanığın 112’ye yaptığı ihbar ile savunması arasında ciddi çelişkiler var.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: “mücadele sonuç verdi”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, dava dosyasının temyiz sürecini yakından takip ettiklerini ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bozma yönündeki görüşünün sevindirici olduğunu açıkladı:

“Adli Tıp raporları, Yeşim’in silahı kendisinin ateşlemediğini gösterdi. Ancak mahkeme beraat verdi. Mücadelemiz sonucunda Yargıtay savcılığı olayın intihar olmadığını belirterek yeniden yargılama için görüş bildirdi. Bu şüpheli ölümler kapatılmamalı.”

“Karar emsal olabilir” 

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden Barış Özbay adlı temsilci ise süreci şöyle değerlendirdi:

“Burada ciddi bir cinayet şüphesi var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görüşü çok net. Bu dosya yeniden görülmeli. Bu karar, ‘intihar’ denilerek kapatılmak istenen diğer kadın ölümleri için de emsal olacaktır.”

Ne olacak?

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Başsavcılık görüşünü dikkate alarak beraat kararını bozup bozmayacağına karar verecek. Bozma kararı çıkarsa, sanık Doğan C. Y. akkında yeniden yargılama yapılacak.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Yeşim Akbaş kadın cinayetklerini durduracağız Şüpheli cinayetler şüpheli kadın cinayetleri Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

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