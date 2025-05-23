Yeşim Akbaş davasında Yargıtay savcılığından bozma talebi: İntihar değil, cinayet

Manisa’da polis lojmanında şüpheli şekilde ölen 26 yaşındaki Yeşim Akbaş’ın davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. Başsavcılık, olayın intihar değil, cinayet olabileceğine dair güçlü deliller bulunduğunu vurguladı.

Polis lojmanında başından vurulmuş halde bulundu

14 Nisan 2023 tarihinde Manisa’nın Demirci ilçesinde komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız’a ait polis lojmanında başından silahla vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan silahın Yıldız’a ait olduğunun belirlenmesi üzerine Yıldız önce adli kontrolle serbest bırakıldı, ardından tutuklandı. Ancak hakkında açılan davada mahkeme beraat kararı verdi.

Aile adalet mücadelesi başlattı

Yeşim Akbaş’ın annesi Aysun Akbaş, defalarca kamuoyuna seslenerek kızının intihar etmediğini ve olayın yeniden soruşturulması gerektiğini belirtti. “Kızım için adalet istiyorum” diyen Akbaş, Adalet Bakanlığı’na da çağrıda bulundu.

Başsavcılık: Deliller cinayet ihtimalini güçlendiriyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel mahkemenin beraat kararının temyizi üzerine dosyayı inceledi ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne gönderdiği tebliğnamede, kararın bozulması yönünde görüş bildirdi. Başsavcılığın değerlendirmesine göre:

· Maktulün olaydan önceki davranışlarında intihar eğilimi olduğuna dair hiçbir bulgu yok.

· Maktulün başından vurulma pozisyonu intihar ile bağdaşmıyor.

· Olay yerindeki atış artıkları ve kovan-çekirdek yerleşimi, delillerle oynanmış olabileceğini gösteriyor.

· Maktul ile sanık arasında fiziksel mücadele izleri tespit edildi: tırnak arası doku örnekleri sanığa ait, sanığın yanağında tırnak izleri bulunuyor.

· Sanığın 112’ye yaptığı ihbar ile savunması arasında ciddi çelişkiler var.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: “mücadele sonuç verdi”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, dava dosyasının temyiz sürecini yakından takip ettiklerini ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bozma yönündeki görüşünün sevindirici olduğunu açıkladı:

“Adli Tıp raporları, Yeşim’in silahı kendisinin ateşlemediğini gösterdi. Ancak mahkeme beraat verdi. Mücadelemiz sonucunda Yargıtay savcılığı olayın intihar olmadığını belirterek yeniden yargılama için görüş bildirdi. Bu şüpheli ölümler kapatılmamalı.”

“Karar emsal olabilir”

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden Barış Özbay adlı temsilci ise süreci şöyle değerlendirdi:

“Burada ciddi bir cinayet şüphesi var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görüşü çok net. Bu dosya yeniden görülmeli. Bu karar, ‘intihar’ denilerek kapatılmak istenen diğer kadın ölümleri için de emsal olacaktır.”

Ne olacak?

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Başsavcılık görüşünü dikkate alarak beraat kararını bozup bozmayacağına karar verecek. Bozma kararı çıkarsa, sanık Doğan C. Y. akkında yeniden yargılama yapılacak.

Yeşim Akbaş dosyasında istinaf bekleniyor: Şüpheli eski eşini de darp etmiş

Yeşim Akbaş dosyasında istinaf bekleniyor: Şüpheli eski eşini de darp etmiş

(EMK)