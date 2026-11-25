Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Şarköy’de bugünkü yapısal görüntüsüne 1950’li yılların başında getirilen iskeleyi demir çitlerle kapatılarak yayaların geçişine kapattı.

1960’lı yıllarda uzun süre İstanbul’dan kalkan yolcu gemilerinin uğrak yeri olan, başta Türkan Şoray, Fatma Girik, Ediz Hun, Kadir İnanır, Müjde Ar, Ekrem Bora, Ahmet Mekin, Erol Taş gibi ünlü sinema oyuncularının yer aldığı Yeşilçam filmlerine de konu olan iskele, son 7 yıldır bakımsızlık ve kırılan korkulukları nedeniyle tehlike oluşturuyordu.

Her 1 Temmuz’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda kutlama törenlerine ve yarışmalara eşlik eden iskelede geçen yıl Gültekin İnce adlı bir yurttaş denize düştü. Uzun süre yoğun bakımda tutulan İnce vefat etti.

Şarköy Kaymakamlığı kaza ve ölüm olayının gerçekleştiği iskelenin belirli noktalarına uyarı levhaları asarak, korkuluklara yaslanılmaması uyarısında bulundu.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Cumhuriyet Meydanında yaptığı bir konuşmada, iskelenin kendi sorumluluğunda olmadığını söylerken, CİMER’e şikayet dilekçesi yazan vatandaşlara farklı yanıtlar geldiği görüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CİMER üzerinden vatandaşlara verdiği yanıtta iskelenin sorumluluğunun ilk önce Şarköy Belediyesi’nde, sonra da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz ay 29 Ekim’de de akşam saatlerinde iki yaşındaki çocukları ile üç kişilik bir aile iskeleden deniz düşerek, çevredeki vatandaşların yardımlarıyla hastaneye kaldırıldılar.

Şarköy Belediyesi kırılan ve boşluk oluşturan yerlere ip germesi de vatandaşların tepkisini çekti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi gelen tepkiler üzerine, Şarköy iskelesini demir çitlerle yaya trafiğine kapattı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada “Şarköy iskelesinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini ön planda tutarak teknik inceleme başlatılmıştır. İlgili kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda, iskelenin güvenli bir şekilde hizmet vermeye devam edebilmesi için bakım, onarım ve tespit çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir. Bu çalışmalar tamamlanana kadar iskele geçici olarak kullanıma kapatılmıştır. Alınan bu karar tamamen önleyici bir tedbir olup, amacımız iskeleyi en kısa sürede güvenli ve sağlıklı bir şekilde yeniden halkımızın hizmetine sunmaktır. Süreçle ilgili gelişmeler kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılacaktır. Vatandaşlarımızın anlayışı ve hassasiyeti için teşekkür ederiz.” dedi.

Esnaf Bülent Şahin (66) “Bu iskele benim yaşımda birçok kişinin anılarında önemli bir yer kaplar. Karayolunun henüz olmadığı o yıllarda, ulaşım Şarköy iskelesine gelen gemiler sayesinde yapılıyordu. Şarköylülerin, yaz kış, yazlıkçıların, turistlerin yaz aylarında bizim ‘piyasa’ dediğimiz gezintilerin, turların yapıldığı, olta balıkçılığı ile kısmetin arandığı, banklarda oturup sohbetlerin yapıldığı, her 1 Temmuz günü heyecanla yağlı direkten bayrağı bu yıl kim alacak diye toplaştığımız yer bu iskele… 2019’da kaderine terk edildi, Süleymanpaşa ilçesindeki iskele yapıldı, burası ise tehlike yaratmaya başladı. Çocuklar, gençler yaz dönemi buradan denize girerler. Başrollerini Türkan Şoray ve Ediz Hun’un paylaştığı 'Mavi Eşarp' filmi burada çekildi. Vapur yanaştığında tüm Şarköy iskelesine koşmuştu. Birkaç gündür güneşli güzel havaları yaşıyoruz, ama iskele kapalı olduğu için faydalanmıyoruz. Umarız iskele yeninden elden geçirilip, hem güvenli hem de herkesin memnun olacağı bir duruma getirilir” diye konuştu.

(YÖ/HA)