Yeşil Sol Parti’nin Çanakkale’deki futbol turnuvasına polis engeli

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Çanakkale Gençlik Meclisi’nin “Lı dijî şerê taybet tekoşînek bi heybet (Özel savaşa karşı görkemli bir direniş)” sloganıyla yürüttüğü kampanya kapsamında Çanakkale merkezdeki Dardanel Spor Tesisleri’nde düzenlemek istediği futbol turnuvası polis tarafından engellendi.



Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Yürütme Kurulu ve Gençlik Eğitim Komisyonu üyesi Ozan Yıldız’ın anısına yapılmak istenen turnuvayı engellemek için polis önce “Resmi bir evrak almanız gerekiyor” dedi.



• HDP Gençlik Yürütme Kurulu ve Gençlik Eğitim Komisyonu üyesi Ozan Yıldız, 28 Aralık 2021’de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Sahanın sahibi: Polis tehdit ediyor

Turnuvayı gerçekleştirebilmek için ilgili yerlere gidip evrak almaya çalışan; ancak böyle bir etkinlik için izne ihtiyaç olmadığını öğrenen Yeşil Sol Parti Gençlik Meclisi üyelerinden biri, süreci şöyle anlattı:

“Biz sahaya geldik, herhangi bir sorun yoktu. Maça beş dakika kalmıştı. Halı sahanın çalışanı bizi çağırdı ve ‘Çıkın ben ışıkları kapatacağım’ dedi. Sebebini sorduk, ‘Halı saha müdürünün emri’ dedi. Sonra ışıkları kapattı. Biz bu duruma tepki gösterince diğer oynayanları da çıkardı.

“Sonra bizim diğer takımların maçı başladı. Gençler ışığı açtı, oynamaya başladık. Görevli yine kapattı. Bu üç-dört kere olunca halı sahanın sahibi geldi ve bize, ‘Polis beni tehdit ediyor, baskı uyguluyor’ dedi. Sonra polisler geldi ‘Özel mülke dokunuyorsunuz’ dedi. Bizi ablukaya aldılar ve gözaltı araçları getirildi. Kimlik kontrolü yapmak istediler. Bizi uzun süre ablukada beklettikten sonra bıraktılar.”

(TY)