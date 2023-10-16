Yeşil Sol Parti kongresi sonrası dört gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (Yeşil Sol Parti) dün (15 Ekim) Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği 4. Olağan Kongresi’nden sonra dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu.



Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltına alınanların isimlerine ve nerede tutulduklarına dair bir bilgi verilmedi.



Kongrede partinin adı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirildi, partinin eş genel başkanları ise Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan oldu.







(TY)