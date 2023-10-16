Yeşil Sol Parti kongresi sonrası bir kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (Yeşil Sol Parti) dün (15 Ekim) Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği 4. Olağan Kongresi’nden sonra dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu.



Gözaltına alınanlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.



Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterini açtığı iddiasıyla gözaltına alınanlardan biri tutuklandı.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan kişiye "terör örgütü propagandası" suçlaması yöneltildi.



Kongrede partinin adı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirildi, partinin eş genel başkanları ise Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan oldu.







(TY)