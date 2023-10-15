Yeşil Sol Parti'den HEDEP'e: Eş genel başkanlar ve yeni yönetim belirlendi

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (Yeşil Sol Parti), “Özgürlük İçin Yeniden / Ji bo Azadiyê” sloganıyla gerçekleştirdiği 4. Olağan Büyük Kongresi Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

MA’nın haberine göre; sabahın erken saatlerinde binlerce kişi kongre salonuna gelmeye başladı.

Kogreye katılanlar Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılara “Bijî berxwedana Rojava” sloganıyla tepki gösterirken, sivil ölümlere karşı açılan bir pankart polisler tarafından alındı.

Büyük bir coşkunun yaşandığı kongre salonuna ise, “Kürt sorununa demokratik çözüm”, “Tecride hayır, barış hemen şimdi”, “Demokratik Anayasa” yazılı pankartlar asıldı.

Kongrede partinin ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirildi.

Eş genel başkanlık görevine ise; Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları ile Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan getirildi.

Partinin yönetimi de belirlendi.

HEDEP'in 80 kişiden oluşan PM üyeleri şöyle:

Aysel Batyar Önsel, Bahattin Karaman, Hülya Kavuk, Öztürk Türkdoğan, Berdan Öztürk, İbrahim Akın, Perihan Pakize Sinemillioğlu, Berkat Kar, İdil Uğurlu, Recep Demirci, Beybün Aslan, İlknur Birol, Sami Evren, Beyza Zeyno Bayramoğlu, Kemal Bülbül, Selçuk Odabaşı, Burcugül Çubuk, Kerem Fırtına, Selda İlgöz Kocayiğit, Bülent Uyguner, Livan Orman, Sema Koç, Cabbar Leygara, Lütfü Kaya, Semiha Şahin, Canan Çalağan, Mahfuz Güleryüz, Semra Kıratlı, Canan Kebenç Özkan, Mediha Yüksel, Senem Eriş, Cemile Turhallı Balsak, Mehmed Ali Yavuz, Serhat Eren, Derya Arslan, Mehmet Bozgeyik, Servin Kararkoç, Diyadin Fırat, Mehmet Rüştü Tiryaki, Several Ballıkaya Çelik, Ebrü Günay, Mehmet Saltoğlu, Sevtap Akdağ Karahalı, Edanur İbrahimoğlu, Melis Emine Tantan, Sezai Temelli, Elif Bulut, Metin Kılıç, Sinem Seven, Emirali Türkmen, Muhammed Ayten, Şakire Şeyda Ataş, Ender İmrek, Murat Gökdağ, Tayip Temel, Evgil Türker, Murad Mıhçı, Tülay Korkutan, Fatma Çelik, Musa Piroğlu, Umut Vedat Açar, Fatma Koçyiğit Öner, Naciye İskender, Ümit Küçükbayatlılı, Funda Buyruk, Nevroz Şanlı, Ünal Yusufoğlu, Haci Erdemir, Nuray Özdoğan, Vedat Çınar Altan, Halime Bayram, Onur Hamzaoğlu, Vezir Coşkun Parlak, Hatice Betül Çelebi, Ömer Görünmek, Yüksel Mutlu, Hatice Doğan, Hülya Ateş, Özlem Gündüz, Özcan Teker.

Merkez Disiplin Kurulu Asil üyeleri

Cumhur Ege, Garip Kandemir, Zeynep Nilgün Salmaner, Emine Akyazılı, Hüseyin Gözen, Eylem Arzu Kayaoğlu, Tülay Kılınç.

Uzlaşma Kurulu Asil üyeleri

Aylin Hacaloğlu, Ayşe Erdem, Nevzat Onuk, Ayşe Elif Ela Hasanoğlu, Mehmet Salih Yıldız.

(RT)