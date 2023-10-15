Yeşil Sol Parti'de kongre günü: Eş genel başkanların ismi netleşti

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (Yeşil Sol Parti), “Özgürlük İçin Yeniden / Ji bo Azadiyê” sloganıyla gerçekleştirdiği 4. Olağan Büyük Kongresi Ankara Atatürk Spor Salonu’nda başladı.

MA’nın haberine göre; sabahın erken saatlerinde binlerce kişi kongre salonuna gelmeye başladı.

Kogreye katılanlar Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılara “Bijî berxwedana Rojava” sloganıyla tepki gösterirken, sivil ölümlere karşı açılan bir pankart polisler tarafından alındı.

Büyük bir coşkunun yaşandığı kongre salonuna ise, “Kürt sorununa demokratik çözüm”, “Tecride hayır, barış hemen şimdi”, “Demokratik Anayasa” yazılı pankartlar asıldı.

Konuşmaların ardından seçimin yapılacağı kongrede eş genel başkanların Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları ile Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan olması konusunda mutabakat sağlandı.

Hazırlık ve Mutabakat Komisyonu’nda alınan bir diğer karara göre, partinin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olacak.

800 delegenin oy kullanacağı kongrede parti yönetimi de yüzde 90 oranında yenilenecek.

(RT)