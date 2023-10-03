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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2023 16:14
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2023 16:29
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Yeşil Sol Parti: Çiğdem Kılıçgün Uçar, kadınların iradesidir

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/03/yesil-sol-parti-cigdem-kilicgun-ucar-kadinlarin-iradesidir.jpg
Yeşil Sol Parti

“Daha öncede defalarca siyasetin içerisinde yer alan kadın yoldaşlarımız erkek egemen iktidar tarafından hedef alınmıştır.”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar’ı hedef gösterdi. Tehdit etti.*

Yeşil Sol Parti yayınladığı açıklama ile Saral’a tepki gösterirken, “Çiğdem Kılıçgün Uçar şahsında tüm kadınlara yapılan bu saldırıya karşı örgütlülüğümüzü büyüterek, mücadelemizi yükselterek cevap vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diye seslendi.

“Tesadüf değil”

Açıklama şöyle:

“Faşist kadın düşmanı iktidara bağlı atanmış Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sosyal medya üzerinden cinsiyetçi, milliyetçi söylemlerle Eş Sözcümüz Çiğdem Kılıçgün Uçar’ı hedef göstermiş, tehdit etmiştir.”

“Eş Sözcümüzün yapmış olduğu değerlendirmeler üzerinden gerçekleştirilen bu saldırı Kürt ve kadın düşmanlığının geldiği noktayı bir kez daha göstermiştir. Gerçekleştirilen basın toplantısında özellikle Kürt sorununda çözümsüzlüğü dayatan politikalara dair kurulan sözün hedef alınması da tesadüf değildir.”

“Daha öncede defalarca siyasetin içerisinde yer alan kadın yoldaşlarımız erkek egemen iktidar tarafından hedef alınmıştır. Ancak yapılan her saldırı karşısında örgütlü gücümüz ve mücadelemize olan inancımız artmış ve kadın iradesi kazanmıştır.”

‘Asla geri durmayacağız’

“Kadınlar Kürt sorununda demokratik çözüm ısrarından tek bir geri adım atmamıştır. Savaş ve şiddet politikalarına karşı onurlu barışı savunmaktan asla vazgeçmemiştir, vazgeçemeyecektir. Erkek egemen iktidarın Kürt ve kadın düşmanı politikalarını karşı örgütlenerek yaşamın her alanında olduğu gibi siyasette de sözümüzü söylemekten asla geri durmayacağız.”

“AKP-MHP erkek egemen faşist ittifaka ve onun atanmışlarına bir kez daha hatırlatırız ki; Çiğdem Kılıçgün Uçar halkın iradesi ve kadınların iradesi ile seçilmiş ülkenin 3’üncü büyük partisinin Eş Sözcüsüdür. Sizin baskı ve zulüm politikalarınıza karşı diz çökmeyen, boyun eğmeyen bir mücadele geleneğinin yürütücüsüdür; kadınların iradesidir.”

“Çiğdem Kılıçgün Uçar şahsında tüm kadınlara yapılan bu saldırıya karşı örgütlülüğümüzü büyüterek, mücadelemizi yükselterek cevap vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”

(EMK)

*Şiddet içeren kelimelerini yaymamak adına yayınlamadık. 

çiğdem kılıçgün-uçar HDP / Yeşil Sol Kadın Meclisi yeşil sol parti kadın meclisi
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