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Yayın Tarihi: 10 Mart 2024 15:32
 ~ Son Güncelleme: 10 Mart 2024 19:28
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AHMET ASENA'NIN DEMECİ

Yeşil Sol'dan "yalan haberler"e tepki

Yeşil Sol Parti, Ankara, İstanbul, Mersin Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinde muhalefetin güçlerini birleştirmesi karşısında "telaşa" kapılan iktidar çevrelerinin partilerine yönelik olarak yaydıkları yanıltıcı söylemleri bir bildiriyle kınadı .

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yeşil Sol'dan "yalan haberler"e tepki
Yeşil Sol Parti Sözcüsü Ahmet Asena Toroslar dayanışma toplantısında/videodan kayıt

Yeşil Sol Parti, iktidar organlarının yerel seçimlerde muhalefet güçleri adaylarının AKP adaylarının önüne geçme olasılığın belirdiği seçim çevrelerinde parti sözcülerinin muhalefetle dayanışmasını kriminalize etme çabalarına tepki gösterdi.

Yeşil Sol Instagram hesabından yapılan açıklamada "seçimleri kaybetme telaşına giren AKP ve MHP yandaşları[nın] yalan haberlere başladı[ğı]" dile getirildi. 

Yeşil Sol, Mersin, Toroslar İlçe Belediye Başkan adayı Abdurrahman Yıldız'la dayanışma kahvaltısında konuşan Eş Sözcüleri Ahmet Asena'yı "DEM Parti Eş Sözcüsü" olarak duyuran Sabah ve Aydınlık haberlerini alıntılıyarak bu kurmaca bağlantı üzerinden DEM Parti'nin ve partilerinin muhalefetle dayanışmasının "Kandil Uzlaşısı" olarak kriminalize edilmek istendiğine dikkat çekti.

Dayanışma buluşmasını haberleştiren EHA Medya ise "Yeşil Sol Parti'nin Eş sözcüsü Ahmet Asena"nın "Mersin Toroslar'da CHP'nin adayı Abdurrahman Yıldız'a destek çık[tığı]nı" yazmış ve Asena'nın: "'30 sene sonra, Toroslar Belediyesi'ni, adını koyarak söyleyelim, faşist bir yönetimden almak kadar önemli olan şey, bu belediyeyi halkın belediyesi yapmaktır.!" dediğini aktarmıştı

Asena: "Yalan haberler Cumhur ittifakı
yandaşlarının korkusunu gösteriyor"

Yeşil Sol açıklamasında, iddialara karşılık olarak Ahmet Asena'nın konuyla ilgili olarak: "Mec­lis'in üçüncü büyük partisi DEM Parti'nin eş sözcüsü olmaktan onur duyardım ama değilim." dediği ifade edildi.

"DEM Parti'de eş sözcülük değil eş başkanlık [olduğunu]" ifade eden Asena, "Abdurrahman Yıldız'a seçim kaybettirmek amacıyla yapılan bu yalan haberler[in] Cumhur İttifakı yandaşları­nın korkusunu göster[diğini]" söyledi.

Asena, "Yıllardır ekolojj, eşitlik ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olan Abdurrahman Yıldız'ı desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

(AEK)

ahmet asena yeşil sol parti 31 Mart Yerel Seçimler ittifaklar dayanışma
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