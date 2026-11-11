"Yeşil dönüşüm şirketlerin değil, halkların yararına olmalı"

Halkların İklim Zirvesi (HİZ), Antalya’da düzenlenen COP31’in ikinci gününe ilişkin açıklamasında, enerji dönüşümünün kimler tarafından, hangi kaynaklarla ve kimin yararına gerçekleştirileceği sorularının büyük ölçüde yanıtsız kaldığını belirtti.

İklim krizinin çözümünün yalnızca enerji kaynaklarını ve teknolojileri değiştirmekten ibaret olmadığını vurgulayan HİZ açıklamasında, enerji ve ulaşım sistemlerinin demokratikleştirilmesi ve toplumsal eşitsizliklerin giderilmesi gerektiği dile getirildi.

Kamusal enerji ve erişilebilir ulaşım

Enerjinin temel bir ihtiyaç olduğunu belirtilen açıklamadada, üretim ve dağıtımda kamusal mülkiyet, demokratik denetim ve halkın karar süreçlerine katılımını savunuldu.

Ulaşımda elektrikli araçların yaygınlaştırılmasının tek başına yeterli olmadığı ifade edilen açıklamada; ücretsiz veya ekonomik olarak erişilebilir toplu taşıma, demiryolu yatırımları ve yaya ile bisiklet öncelikli kent planlaması talep edildi.

HİZ, enerji dönüşümü için ihtiyaç duyulan minerallerin çıkarılması gerekçesiyle yaşam alanlarının tahrip edilmesine de karşı çıktı: “Bir ekolojik krize çözüm aranırken başka bir ekolojik kriz yaratılamaz.”

Finansman borç değil, hibe temelli olmalı

Açıklamada, Küresel Güney ülkelerinin iklim kriziyle mücadele için yeni borçlar üstlenmesinin adil olmadığı belirtildi. Küresel Kuzey ülkelerinin tarihsel sorumluluklarını yerine getirmesi ve iklim finansmanının kamu kaynaklarından sağlanan hibelerle karşılanması istendi.

Karbon kredilerinin gerçek emisyon azaltımının yerini alamayacağını vurgulayan HİZ, fosil yakıtlardan çıkışı sağlayacak bağlayıcı düzenlemeler talep etti. Uyum politikalarının başarısının ise yatırım miktarıyla değil, önlenen can kayıpları ve giderilen eşitsizliklerle ölçülmesi gerektiğini belirtti.

“Dönüşümün bedeli işçilere ve yoksullara yüklenemez”

HİZ, adil geçişin işçilerin istihdamını, sendikal haklarını ve sosyal güvencelerini koruması gerektiğini vurguladı. Dönüşümün maliyetlerinin işçilere, yoksullara, kadınlara ve eşitsizliklerle mücadele eden kesimlere yüklenemeyeceğini kaydetti.

HİZ, bu talepleri ortaklaştırmak üzere 14–18 Kasım’da Antalya’da düzenleyeceği Halkların İklim Zirvesi’ne çağrı yaptı. Duyurulan programa göre, 14 Kasım’daki yürüyüşün ardından Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde panel, forum ve atölyeler gerçekleştirilecek.

(Mİ)