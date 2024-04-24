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Yayın Tarihi: 24 Nisan 2024 08:41
 ~ Son Güncelleme: 24 Nisan 2024 08:42
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Yerlikaya’dan 1 Mayıs açıklaması

Bakan Yerlikaya, 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin Taksim Meydanı'yla ilgili “7 yıldır uygulanan kısmi kısıtlamanın bulunduğunu” söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yerlikaya’dan 1 Mayıs açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul Valiliğinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na ilişkin karar verdiği ve bu konuda Anayasa Mahkemesi kararlarının bulunduğunun hatırlatılması üzerine Yerlikaya, Anayasa Mahkemesi kararının iyi okunması gerektiğini belirtti:

“Arkadaşlarımızla beraber Anayasa Mahkemesi kararını okudum. DİSK Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu ve arkadaşları geldiler, onlarla okuduk. Dolayısıyla 2911 sayılı Kanun kapsamında İstanbul'da ve tüm şehirlerimizde müracaat edildiği zaman, bütün önceden beyan edilen meydanların hepsi mitinge açık. Taksim'le ilgili de tamamen yasaklama değil, 7 yıldan beri uygulanan kısmi kısıtlama var.”

Konfederasyon başkanlarıyla görüşmeler yaptığını dile getiren Yerlikaya, 1 Mayıs'ın güzel bir şekilde kutlanmasını istediklerini vurguladı.

“Hangi miting meydanını istiyorlarsa emirlerinde”

Bakan Yerlikaya, "Taksim'e çelenk koyma, saygı duruşunda bulunma, basın açıklaması yapmayla ilgili 100'er arkadaşıyla beraber randevu alacaklar, hepsine randevu verdik, halen de randevu açık. Mitingle ilgili ister İstanbul'da ister diğer vilayetlerde hangi miting meydanını istiyorlarsa emirlerinde" dedi.

İstanbul Valisi Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Taksim kutlamalara kapalı
İstanbul Valisi Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Taksim kutlamalara kapalı
23 Nisan 2024

(AS)

1 Mayıs taksim meydanı
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