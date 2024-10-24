ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2024 14:05
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2024 15:28
1 dk Okuma

Yerlikaya, TUSAŞ'a saldıranların PKK'li olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ saldırısını düzenleyen iki kişinin de kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. Erkek şahsın “Rojger kod adlı Ali Örek, kadın şahsın Mine Sevjin Alçiçek olduğunu" duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yerlikaya, TUSAŞ'a saldıranların PKK'li olduğunu açıkladı
*Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Kazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) düzenlenen, beş kişinin öldüğü, 22 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili paylaşım yaptı.

Yerlikaya, saldırıyı düzenleyen iki kişinin de kimlik bilgilerinin tespit edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı X’ten açıklama yapan Yerlikaya, erkek şahsın “Rojger kod adlı PKK’li Ali Örek, kadın şahsın ise Mine Sevjin Alçiçek olduğunu" belirtti.

Öte yandan saldırıya dair PKK'den henüz açıklama yapılmadı. Saldırıyı üstlenen de olmadı.

Ankara’da TUSAŞ tesislerine saldırı
Ankara’da TUSAŞ tesislerine saldırı
23 Ekim 2024
TUSAŞ saldırısı: Sosyal medyaya da sansür
TUSAŞ saldırısı: Sosyal medyaya da sansür
23 Ekim 2024
Özel'den TUSAŞ açıklaması: Zamanlama manidar
Özel'den TUSAŞ açıklaması: Zamanlama manidar
23 Ekim 2024
Temelli'den TUSAŞ açıklaması: Provokasyon her tarafından belli olmaktadır
Temelli'den TUSAŞ açıklaması: Provokasyon her tarafından belli olmaktadır
23 Ekim 2024

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
tusaş Ali Yerlikaya TUSAŞ saldırısı
ilgili haberler
Kurtulmuş'tan TUSAŞ açıklaması: Bu saldırı tesadüfi değildir
Bugün 14:31
/haber/kurtulmus-tan-tusas-aciklamasi-bu-saldiri-tesadufi-degildir-301065
Karayılan: Demokratik çözüm sürecine karşı değiliz
Bugün 11:24
/haber/karayilan-demokratik-cozum-surecine-karsi-degiliz-301052
Abdullah Öcalan'dan mesaj: Süreci siyasi zemine çekecek güce sahibim
Bugün 09:25
/haber/abdullah-ocalan-dan-mesaj-sureci-siyasi-zemine-cekecek-guce-sahibim-301048
DEM Parti: Tarafları diyalog yollarını benimsemeye çağırıyoruz
Bugün 12:35
/haber/dem-parti-taraflari-diyalog-yollarini-benimsemeye-cagiriyoruz-301057
Erdoğan: TUSAŞ saldırısı kararlılığımızı perçinledi
Bugün 13:49
/haber/erdogan-tusas-saldirisi-kararliligimizi-percinledi-301061
Ankara’da TUSAŞ tesislerine saldırı
23 Ekim 2024
/haber/ankarada-tusas-tesislerine-saldiri-301025
Asrın Hukuk Bürosu: Öcalan ile düzenli görüşmeler çözümün önünü açacaktır
Bugün 13:22
/haber/asrin-hukuk-burosu-ocalan-ile-duzenli-gorusmeler-cozumun-onunu-acacaktir-301059
MHP'li Feti Yıldız : Bahçeli'nin çağrısı emperyalistleri telaşlandırdı
Bugün 12:06
/haber/mhp-li-feti-yildiz-bahceli-nin-cagrisi-emperyalistleri-telaslandirdi-301054
TUSAŞ nedir?
23 Ekim 2024
/haber/tusas-nedir-301033
Özgür Özel: Sinmeyeceğiz, tutum değiştirmeyeceğiz
Bugün 15:26
/haber/ozgur-ozel-sinmeyecegiz-tutum-degistirmeyecegiz-301068
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Kurtulmuş'tan TUSAŞ açıklaması: Bu saldırı tesadüfi değildir
Bugün 14:31
/haber/kurtulmus-tan-tusas-aciklamasi-bu-saldiri-tesadufi-degildir-301065
Karayılan: Demokratik çözüm sürecine karşı değiliz
Bugün 11:24
/haber/karayilan-demokratik-cozum-surecine-karsi-degiliz-301052
Abdullah Öcalan'dan mesaj: Süreci siyasi zemine çekecek güce sahibim
Bugün 09:25
/haber/abdullah-ocalan-dan-mesaj-sureci-siyasi-zemine-cekecek-guce-sahibim-301048
DEM Parti: Tarafları diyalog yollarını benimsemeye çağırıyoruz
Bugün 12:35
/haber/dem-parti-taraflari-diyalog-yollarini-benimsemeye-cagiriyoruz-301057
Erdoğan: TUSAŞ saldırısı kararlılığımızı perçinledi
Bugün 13:49
/haber/erdogan-tusas-saldirisi-kararliligimizi-percinledi-301061
Ankara’da TUSAŞ tesislerine saldırı
23 Ekim 2024
/haber/ankarada-tusas-tesislerine-saldiri-301025
Asrın Hukuk Bürosu: Öcalan ile düzenli görüşmeler çözümün önünü açacaktır
Bugün 13:22
/haber/asrin-hukuk-burosu-ocalan-ile-duzenli-gorusmeler-cozumun-onunu-acacaktir-301059
MHP'li Feti Yıldız : Bahçeli'nin çağrısı emperyalistleri telaşlandırdı
Bugün 12:06
/haber/mhp-li-feti-yildiz-bahceli-nin-cagrisi-emperyalistleri-telaslandirdi-301054
TUSAŞ nedir?
23 Ekim 2024
/haber/tusas-nedir-301033
Özgür Özel: Sinmeyeceğiz, tutum değiştirmeyeceğiz
Bugün 15:26
/haber/ozgur-ozel-sinmeyecegiz-tutum-degistirmeyecegiz-301068
Sayfa Başına Git