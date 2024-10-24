Yerlikaya, TUSAŞ'a saldıranların PKK'li olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Kazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) düzenlenen, beş kişinin öldüğü, 22 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili paylaşım yaptı.

Yerlikaya, saldırıyı düzenleyen iki kişinin de kimlik bilgilerinin tespit edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı X’ten açıklama yapan Yerlikaya, erkek şahsın “Rojger kod adlı PKK’li Ali Örek, kadın şahsın ise Mine Sevjin Alçiçek olduğunu" belirtti.

Öte yandan saldırıya dair PKK'den henüz açıklama yapılmadı. Saldırıyı üstlenen de olmadı.

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(RT)