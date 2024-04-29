Yerlikaya: Taksim, gösteri yürüyüşleri için belirlenen mekanlardan biri değil

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) 1 Mayıs İşçi Bayramını, İstanbul’daki Taksim meydanında kutlamak üzere yaptığı başvurunun reddedildiğini açıkladı.

Yerlikaya bugünkü basın açıklamasında, İstanbul’da toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabilecek mekanların Ocak ayında belirlendiğini, Taksim meydanının bu alanlardan biri olmadığını söyledi.

Ayrıca “terör örgütlerinin de Taksim meydanı çağrısı yaptığını” belirten Yerlikaya, “Taksim, toplantı ve gösteri yürüyüşleri için belirlenen mekanlardan biri değildir” dedi.

“Valilik, izin verilmeyeceğini bildirmişti”

Yerlikaya şunları söyledi:

“İstanbul genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı valimizce her yıl Ocak ayında tespit ve ilan edilmektedir. Ve bu yıl İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir. Tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi işçi konfederasyonları ve onlara bağlı sendikaların ilan edilen yerlere yaptıkları müracaatlara izin verilmektedir.

Ancak bu yıl, bir konfederasyon ve bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için hem yazılı başvuruda bulundular, hem de Taksim'de buluşalım çağrısı yapmaya devam ediyorlar.

Oysa kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği İstanbul Valiliğimiz tarafından yazılı olarak bildirildi. Ayrıca görüyoruz ki terör örgütleri de son 1 haftadır 54 ayrı sosyal medya hesabından Taksim meydanına gelin çağrısı yapıyorlar.

Burada çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü Taksim Meydanı ve çevresi konumu itibariyle toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir.

Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi Kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır.

Bir hak ve özgürlüğü koruma adına, mülkiyet hakkı, serbest ticaret yapma hakkı, seyahat hak ve özgürlüğü ile diğer kişisel hak ve hürriyetleri riske edilemez sosyal medyadan çağrı yapan terör örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını bir eylem ve propaganda sahası haline getirmelerine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven ortamında kutlanması amacıyla 1 Mayıs'ta İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. Yine il genelinde de 264 noktada toplam 42 bin 434 polisimiz görev yapacaktır.

Ayrıca 1 Mayıs emek ve dayanışma gününde İstanbul Valiliğine başvuran Konfederasyon ve onlara bağlı Sendikaların belirli sayıdaki temsilcileri Taksim anıtına çelenk koyabilecek, basın açıklaması yapabilecek, kazancı yokuşuna karanfil bırakarak saygı duruşunda bulunabileceklerdir. Buraya gelmeden önce valimizden bu vakte kadar bu amaçla müracaat sayılarını aldım.”

(AS)