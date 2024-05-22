Yerlikaya: Organize suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya’da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan Barış Boyun’un liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik İtalya’daki operasyonda 17’si Türkiye, 2’si İtalyalı olmak üzere 19 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile İtalya güvenlik makamlarının ortak çalışması sonucu, İtalya polisi tarafından Roma ve Milano’da operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

“Ülkemiz adli makamlarınca Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürme dahil 23 ayrı suçtan aranan, toplam 56 ayrı suç kaydı bulunan ve 3’ü cinayet olmak üzere; Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Yağma vb. suçlarından KIRMIZI BÜLTEN ile aranan, elebaşılığını Barış BOYUN’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik;

İtalya Polisi ile KOM Başkanlığı, İnterpol Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Emniyet Müdürlüklerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında; İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano’da operasyon düzenlendi.

Operasyonda elebaşı Barış Boyun’un da aralarında olduğu organize suç örgütü üyesi 19 şüpheli yakalandı!”

İtalya Polisi’nden açıklama

Öte yandan İtalya Polisi’nden (Polizia di Stato) yapılan yazılı açıklamada da, gözaltına alınanlara “terör amaçlı suç örgütü kurmak”, “cinayet amaçlı silahlı çete kurmak”, “yaralama”, “yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurmak”, “silah kaçakçılığı”, “uyuşturucu kaçakçılığı”, “cinayet” ve “yasa dışı göçe yardımcı olmak” suçlarından operasyon düzenlendiği bilgisi yer aldı.

İtalya basınında çıkan haberlerde, operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında Barış Boyun’un da bulunduğu belirtildi. Boyun’un sabah saatlerinde başkent Roma’ya 90 kilometre mesafedeki Viterbo’da gözaltına alındığı ifade edildi.

Haberlerde, 40 yaşındaki Boyun’un Türkiye’de en çok arananlar listesinin başındaki isimlerden olduğu ve 2022 yılında gözaltına alındığında Türkiyeli makamların iade talebinde bulunduğu ancak İtalya yargısının buna yeşil ışık yakmadığı hatırlatıldı.

Sertçelik İtalya’da iddiası

Barış Boyun’un ismi, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında da gündeme geldi.

T24 yazarı Tolga Şardan, dün (21 Mayıs) yayımlanan yazısında, Ayhan Bora Kaplan davasının ‘firari’ gizli tanığı Serdar Sertçelik’e ilişkin şunları yazmıştı:

“Emniyet'ten görüştüğüm üst düzey bir isim, Sertçelik'in İtalya'nın kuzey bölgesinde olduğunun saptandığını ifade etti. Aynı yetkili, Sertçelik'in İtalya'da faaliyetlerini yürüten Barış Boyun suç örgütünün kontrolünde bulunduğu bilgisinin elde edildiğini kaydetti.

Bu aşamada yine önemli bir durum tespiti yapmak gerekiyor.

Bir süredir İstanbul'da motosikletli eylem timleriyle silahlı saldırılarıyla tanınan Barış Boyun grubunun acaba hangi siyasiyle bağı var?”

AYHAN BORA KAPLAN DAVASI Serdar Sertçelik'in ifadeleri ve Ankara Emniyeti'ndeki soruşturma hakkında neler biliyoruz?

(VC)