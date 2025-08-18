ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2025 09:51
 ~ Son Güncelleme: 18 Ağustos 2025 09:54
1 dk Okuma

Yerlikaya: Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 26 kişi tutuklandı

Yerlikaya, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre tutuklanan 26 şüphelinin hesaplarında 1 milyar 200 milyon TL para hareketi tespit edildiğini, banka hesaplarına tedbir konulduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Yerlikaya: Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 26 kişi tutuklandı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beş ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheliden 26’sının tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda organize suç örgütlerine büyük darbe vurulduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

“5 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı. 1 milyar 200 milyon TL hesap hareketi bulunan 26 şüpheli tutuklandı. 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.”

Suç örgütlerine yönelik iddialar

İl Jandarma Komutanlıklarının çalışmaları sonucunda:

*Aydın’da baskı, cebir ve tehditle işletmelerden haraç topladıkları,

*Hakkari’de yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak dolandırıcılık gerçekleştirdikleri,

*Ankara ve Balıkesir’de organize şekilde uyuşturucu ticareti yürüttükleri,

*Mersin’de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

Yerlikaya, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre tutuklanan 26 şüphelinin hesaplarında 1 milyar 200 milyon TL para hareketi tespit edildiğini, banka hesaplarına tedbir konulduğunu açıkladı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ali Yerlikaya suç örgütü
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git