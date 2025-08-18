Yerlikaya: Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 26 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beş ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheliden 26’sının tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda organize suç örgütlerine büyük darbe vurulduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

“5 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı. 1 milyar 200 milyon TL hesap hareketi bulunan 26 şüpheli tutuklandı. 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.”

Suç örgütlerine yönelik iddialar

İl Jandarma Komutanlıklarının çalışmaları sonucunda:

*Aydın’da baskı, cebir ve tehditle işletmelerden haraç topladıkları,

*Hakkari’de yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak dolandırıcılık gerçekleştirdikleri,

*Ankara ve Balıkesir’de organize şekilde uyuşturucu ticareti yürüttükleri,

*Mersin’de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

Yerlikaya, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre tutuklanan 26 şüphelinin hesaplarında 1 milyar 200 milyon TL para hareketi tespit edildiğini, banka hesaplarına tedbir konulduğunu açıkladı.

(EMK)