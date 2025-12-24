Yerlikaya: Libya heyetini taşıyan uçağın karakutusu bulundu

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazında arama çalışmaları sürüyor.

AA’nın haberine göre, olay yerine gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçağın karakutusuna ulaşıldığını açıkladı ve "Enkaz alanında saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise karakutu bulunmuştur" dedi.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile birlikte 4 yolcu ve 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazında başlatılan arama-tarama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoğunlaştırıldı.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan dün akşam (23 Aralık) havalanan Falcon 50 tipi özel jet, uçuş sırasında elektrik arızası nedeniyle hava trafik kontrolüne “acil durum” bildirimi yaptı ve acil iniş talebinde bulundu. Kısa süre sonra uçak, Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyü yakınlarında boş bir araziye düştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, zorlu hava koşullarına rağmen gece boyunca süren çalışmalar sonucunda uçağın enkazına ulaştı. Yoğun yağış ve sis nedeniyle güçlükle yürütülen arama-tarama faaliyetleri, günün aydınlanmasıyla birlikte hız kazandı.

Jandarma ekipleri, uçağın düştüğü bölgeyi güvenlik çemberine alarak sivil geçişlere izin vermiyor. Arazinin balçık yapıda olması nedeniyle bölgeye paletli ambulanslar yönlendirildi. Çalışmalar, AFAD tarafından kurulan mobil koordinasyon merkezinden takip ediliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 4 cumhuriyet savcısı da olay yerinde yürütülen incelemelere katılıyor.

Libya üç günlük yas ilan etti

